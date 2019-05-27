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DHL открыл логистический хаб
27.05.2019

DHL открыл логистический хаб

    • DHL Global Forwarding совместно с DHL Freight открыли логистический хаб в аэропорту Вены. До недавнего времени компании работали в Вене на трех различных площадках. Теперь все операции будут консолидированы в едином хабе в аэропорту.

    В состав хаба входят два терминала площадью порядка 12 тыс. кв. м каждый (из них около 5 тыс. кв. м отводится под складские помещения и обработку грузов DHL Global Forwarding и 7 тыс. кв. м под нужды DHL Freight), а также порядка 3,5 тыс. кв. м офисных помещений. С учетом того, что DHL расширяет бизнес в фармацевтическом и научном сегментах, 1,2 тыс. кв. м отведено для обработки и хранения грузов, требующих специального температурного контроля DHL Global Forwarding.

    Новый хаб будет обслуживать грузопотоки на/из Австрии и Восточной Европы.


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