Автономный и на электрическом ходу

DB Schenker опубликовал видео первого беспилотного грузовика T-Pod полностью на электрическом ходу. Инновационное транспортное средство вывели на трассу в Йёнчёпинге в Швеции.

Шведские власти разрешили его эксплуатацию до конца 2020 года при условии, что ездить он будет со скоростью не более 5 км/час (а реально он может давать 85 км/час).

Дополнительные требования и ограничения – T-Pod’ам разрешено работать только на одной дороге в промзоне, и на каждый грузовик должен быть выделен один сотрудник, который дистанционно контролирует его передвижения и в случае необходимости может вмешаться. По информации Einride, разработчика T-Pod, в перспективе один сотрудник сможет контролировать 10 грузовиков.

T-Pod оснащен батареями, обеспечивающими автономность хода 200 км, вес грузовика при максимальной загрузке составляет 26 тонн. Размеры – длина порядка 7 м и ширина 2,5 м – позволяют загрузить 15 стандартных паллет.

С помощью 6 камер, 4 радарных систем, 4 детекторов инфракрасного излучения и двух антенн он определяет свое положение с точностью до 20 мм и способен находить цель самостоятельно, так что кабина для водителя, как и сам водитель, ему не нужны.

По информации Reuters, помимо проекта с DB Schenker, у Einride есть заказы на беспилотные электромобили от немецкой продуктовой сети Lidl, шведской компании по доставке Svenska Retursystem и пяти крупных ритейлеров. До конца 2020 года компания рассчитывает, что в логистике будут работать 200 электрических грузовиков ее производства.

Видео: DB Schenker