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Новый сервис Maersk
20.05.2019

Новый сервис Maersk

    • Maersk запускает новый сервис CLX между портами западного побережья Латинской Америки и Северной Европы и оптимизирует другие сервисы на этом трейде.

    Как сообщили SeaNew в головном офисе линии, изменения вводятся с июня. Новый сервис CLX будет работать в ротации Сан-Антонио – Сан-Висенте (Чили) – Кальяо (Перу) – Санта-Марта – Картахена (Колумбия) – Гамбург – Лондон – Роттердам – Антверпен. На сервисе будут задействованы суда типа L. Первый рейс планируется 10 июня из САН-Антонио, выполнять его будет «Luna Maersk».

    Сервис Costa Rica Express (CRX) продолжит работать в существующем виде между портами Коста-Рики, Белиза, Мексики, Панамы и Северной Европы.

    На сервисе Ecubex между портами Эквадора и Северной Европы будут добавлены судозаходы в порты Санта-Марта (Колумбия) и Портсмут (Великобритания). Таким образом, прямое сообщение между Санта-Мартой и Северной Европой будет доступно и на Ecubex, и на CLX.

    Перевалка на фидерные сервисы в Европе будет осуществляться через Антверпен, Роттердам, Лондон и Гамбург, на Мексику, порты США в Мексиканском заливе и порты Карибского бассейна – через Мансанильо (Панама) и Картахену (Колумбия). Плюс грузовладельцы смогут воспользоваться возможностями трансшипмента на/с западного побережья Латинской Америки на Европу через Бальбоа (Панама).

    Это будет собственная сеть сервисов Maersk и Hamburg Süd между западным побережьем Латинской Америки и Северной Европой, все операции линии будут полностью контролировать самостоятельно.


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