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Экспорт минеральных удобрений
20.05.2019

Экспорт минеральных удобрений

    • По итогам первых трех месяцев 2018 года экспорт минеральных азотных удобрений составил порядка 3,2 млн тонн, что на 2,2% меньше показателя аналогичного периода 2018 года. В то же время в стоимостном выражении их экспорт вырос на 11,1%, до 734,3 млн долларов.

    Смешанных удобрений вывезли почти 2,5 млн тонн. Это ниже уровня января-марта прошлого года на 24,3%. Доходы от экспорта смешанных удобрений также упали – на 16,1% до 769 млн долларов.

    Объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, увеличился на 22,9% по сравнению с показателем первого квартала 2018 года. За отчетный период 2018 года их было отгружено более 1,6 млн тонн. В денежном выражении их экспорт существенно вырос – на 53,3% до 419,4 млн долларов.

    В марте этого года экспорт минеральных азотных удобрений составил 1,3 млн тонн – на 14,9% меньше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 45,1% больше показателя предыдущего месяца. Доходы от экспорт минеральных азотных удобрений составили 292,3 млн долларов (-2,7% к марту 2018 и +38,3% к февралю 2019).

    Экспорт калийных удобрений по итогам марта составил 847,4 тыс. тонн, что на 5,3% больше показателя марта прошлого года и на 13,6% больше уровня прошлого месяца. В денежном выражении их экспорт вырос как к марту 2018 года – на 31,8%, так и к февралю 2019 года – на 14,4%, составив  216,6 млн долларов.

    Экспорт смешанных удобрений в марте снизился. По сравнению с уровнем марта прошлого года он упал на 50,1%, относительно предыдущего месяца – на 7,6% (до 809,7 тыс. тонн). Доходы также существенно снизились – до 248,8 млн долларов (-47,9% к марту 2018 и -10,3% к февралю 2019 года).


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