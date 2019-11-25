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Экспорт и импорт ТНП
25.11.2019

Экспорт и импорт ТНП


    • В Россию за 9 месяцев 2019 года было ввезено 49,2 млн пар кожаной обуви. Это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном выражении, по данным ФТС РФ, импорт кожаной обуви также снизился — на 8,1% до 1,3 млрд долларов. В сентябре этого года в Россию было ввезено 5,8 млн пар кожаной обуви – это на 11,5% больше показателя аналогичного месяца прошлого года, но на 28,4% ниже уровня предыдущего месяца. По итогам отчетного месяца импорт обуви в денежном выражении вырос к сентябрю прошлого года на 11,4%, но снизился к августу этого года на 25,9% – до 181 млн долларов.

    За 9 месяцев 2019 года импорт одежды в стоимостном выражении вырос — ее ввезли на сумму 5,6 млрд долларов, на 2,7% больше, чем годом ранее. По итогам отчетного месяца импорт одежды в денежном выражении увеличился к уровню сентября прошлого года на 5,5%, но снизился на 23,6% относительно показателя предыдущего месяца – до 637,4 млн долларов.

    Хлопчатобумажных тканей за январь-сентябрь этого года было импортировано 229,5 млн квадратных метров — на 12,7% больше аналогичного периода 2018 года. В стоимостном выражении импорт х/б тканей снизился на 1,6%, составив 116,3 млн долларов.

    В сентябре импорт хлопчатобумажных тканей по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года вырос на 23,2% (-12,3% к августу 2019 года), составив 25,9 млн квадратных метров. В стоимостном выражении импорт тканей в сентябре составил 10,7 млн долларов, на 24,6% меньше аналогичного уровня прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость поставляемых тканей в Россию упала на 6,1%.

    Объем российского экспорта х/б тканей вырос по сравнению с прошлогодним уровнем на 26,4% — до 80,3 млн квадратных метров. Доходы от экспорта тканей выросли на 4,3% и составили 36,3 млн долларов. По итогам сентября х/б тканей было вывезено из России 9,9 млн квадратных метров (+34,2% к сентябрю 2018 года и +9,8% к августу 2019 года). В стоимостном выражении экспорт российских х/б тканей увеличился – плюс 36,7% относительно сентября 2018 года и плюс 20,6% к августу 2019 года, составив 4,1 млн долларов.


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