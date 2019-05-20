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Frontline закрыл квартал с убытком
20.05.2019

Frontline ожидает снижения ставок

    • Frontline опубликовал финансовые показатели за первый квартал 2019 года. Выручка составила 238,3 млн долларов, на 9,8% больше, чем в первом квартале 2018 года. Операционные расходы остались на уровне предыдущего года – 168,6 млн долларов (+0,3%).

    Скорректированный показатель EBITDA вырос к предыдущему кварталу на 23,1% до 96 млн долларов. Операционная прибыль увеличилась в сравнении с аналогичным показателем первого квартала 2018 года на 19,1% до 68,9 млн долларов. Чистая прибыль составила 40,2 млн долларов – в 1,6 раза выше, чем годом ранее.

    Спотовый тайм-чартерный эквивалент составил в первом квартале 35,7 тыс. долларов для танкеров VLCC, 28,2 тыс. долларов для Suezmax’ов и 24 тыс. долларов для LR2/Aframax’ов.

    Во втором квартале Frontline ожидает, что размер ТЧЭ на споте составит 34,8 тыс. долларов для VLCC, 19 тыс. долларов для Suezmax’ов и 19,5 тыс. долларов для LR2/Aframax’ов.


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