Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза с января по август 2019 года сократился по отношению к аналогичному периоду 2018 года на 2% до 163,6 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,9% и составили 58,6 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза, напротив, снизился – на 5% до 105 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января-августа этого года Россия продолжает занимать четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай и Швейцария. В рейтинге экспортеров Россия на третьей строчке после Китая и США.