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Импорт и экспорт Китая
05.11.2019

Импорт и экспорт Китая


    • Внешнеторговый оборот Китая по итогам 9 месяцев 2019 года составил более 3,35 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2,4%.

    По данным главного таможенного управления КНР, экспорт снизился, но не существенно – на 0,1%, до 1,825 трлн долларов. Импорт уменьшился на 5% до 1,526 трлн  долларов.

    В сентябре внешнеторговый оборот Китая составил 396,59 млрд долларов. Это на 5,7% ниже аналогичного уровня прошлого года.

    При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился по сравнению с сентябрем прошлого года на 3,2% до 218,123 млрд долларов, импорт сократился на 8,5%  до 178,475 млрд долларов.


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