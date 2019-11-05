Импорт и экспорт Китая

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 9 месяцев 2019 года составил более 3,35 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2,4%.

По данным главного таможенного управления КНР, экспорт снизился, но не существенно – на 0,1%, до 1,825 трлн долларов. Импорт уменьшился на 5% до 1,526 трлн долларов.

В сентябре внешнеторговый оборот Китая составил 396,59 млрд долларов. Это на 5,7% ниже аналогичного уровня прошлого года.

При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился по сравнению с сентябрем прошлого года на 3,2% до 218,123 млрд долларов, импорт сократился на 8,5% до 178,475 млрд долларов.