Что падает в импорте

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, за январь-август 2019 года импорт в Россию составил 84 млн тонн грузов, на 6,5 млн тонн или на 7,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В денежном выражении импорт снизился на 3 млрд долларов, или на 1,9% и составил 153,9 млрд долларов.

В денежном выражении

Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на «продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные». За 8 месяцев 2019 года импорт этих грузов снизился на 32,3% до 47,1 млн долларов. 22,9% поставок идет из Португалии, 21,9% – из Бразилии, 15% – из США.

На 30,6% – до 5,6 млн долларов – сократился импорт свинца и изделий из него. 41,1% объема поставок этой номенклатуры осуществляется из Киргизии, 32,3% – из Казахстана.

Третья товарная позиция, импорт которой уменьшился за 8 месяцев наиболее существенно, – это древесина и изделия из нее; древесный уголь. Их было ввезено на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, всего на сумму 376,9 млн долларов. Почти 30% товаров этой категории (в стоимостном выражении) поступило из Беларуси, 21,8% – из Китая и 10,4% – из Германии.

Наибольшее снижение стоимости импорта в абсолютном выражении пришелся на реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части. За 8 месяцев 2019 года поставки товаров этой группы в Россию упали на 1,4 млрд долларов до 27,5 млрд долларов. 28,4% импорта приходится на долю Китая, 14,4% – на Германию, 8% – на Италию.

Поставки электрических машин и оборудования, их частей; звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, аппаратуры для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их частей и принадлежностей уменьшились на 965,1 млн долларов до 17,7 млрд долларов. Почти 50% импортируется из Китая.

В физическом выражении

В физическом выражении набольшее снижение в процентах приходится на соль; серу; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент. По итогам 8 месяцев импорт этих товаров уменьшился на 32,2% и составил 10,5 млн тонн. Более 50% импорта товаров этой категории приходится в сумме на Беларусь (20,5%), Казахстан (18,5%) и Украину (11,8%).

Поставки злаков уменьшились на 30,3% до 290,4 тыс. тонн. 47,4% всего этого объема приходится на кукурузу, 34,8% – на рис и 15,1% – на пшеницу и меслин. Основными странами-поставщиками злаков в Россию являются Казахстан (15,6%), Венгрия (14,5%) и Франция (12,8%).

На третьем месте – изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов, которых было ввезено 1,1 млн тонн, на 27,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более 40% поставок приходилось на Китай.

Лидером по снижению физического объема импорта являются соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент, поставки которых уменьшились на 5 млн тонн.

На втором месте – топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные. По итогам января-августа их поставки упали на 2,3 млн тонн до 20,7 млн тонн. 21,6% товаров этой категории идет из Казахстана, 11% – из Китая, 9,7% – из Украины.

Импорт изделий из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов за январь-август 2019 года составил 1,1 млн тонн, что на 410 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.