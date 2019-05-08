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IMO получила статус наблюдателя
08.05.2019

IMO получила статус наблюдателя

    • Международная морская организация (IMO) получила статус наблюдателя в Арктическом совете. Этот статус позволит организации развивать сотрудничество с Арктическим советом и тесно взаимодействовать по вопросам, связанным с судоходством в Арктике, таким как поисково-спасательные операции, экология, безопасность на море, говорится в официальном заявлении IMO.

    IMO приняла Полярный кодекс, который предусматривает обязательные требования к судам, работающих в полярных регионах, чтобы обеспечить дополнительные меры защиты, касающиеся проектирования и строительства судов, оборудования, поисково-спасательных операций, исследовательской работы и природоохранных вопросов. В настоящее время организация разрабатывает меры по снижению рисков использования и транспортировки тяжелого мазута в качестве судового топлива в арктических водах.

    Утвержденное в 2016 году «Руководство IMO по ликвидации нефтеразливов в ледовых и снежных условиях» было разработано в сотрудничестве с рабочей группой Арктического совета – по предупреждению, готовности и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    Арктический совет является межправительственной организацией, которая содействует международному сотрудничеству арктических государств – Канады, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, России, Швеции и США.


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