Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического региона РФ
17.12.2019

Контейнерооборот Арктического региона РФ


  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?
    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок. Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе). Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews. Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли. Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь
    Наши подписчики:

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.05.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 20 2019
    На азовском рынке ставки на коротком плече потеряли с прошлой недели доллар. По данным судового брокера «Руфко», сельскохозяйственные […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0
    10.04.2019
    ТOP-5 портов России по грузообороту
    Февраль 2019 года
    2019ГрузооборотПОРТСТАТПорты
    0
    17.05.2019
    Лесной экспорт
    Российский экспорт обработанных лесоматериалов по итогам первого квартала 2019 года составил более 4,4 млн тонн — на 9,8% […]
    2019Лесные грузыЭкспорт
    0
    30.09.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 40 неделя 2019
    На 40 неделе года цены на бункерное топливо снизились во всех исследуемых портах. Только выросла за неделю цена […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 2
    На 2 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились […]
    Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставки
    0
    18.03.2019
    Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Судами под иностранным флагом
    АрктикаМорские перевозкиПравилаРаспоряжение
    0
    24.06.2019
    Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2019
    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться. При этом на трейде Азия – Европа глубина […]
    2019ГлобальноФрахтовые ставки
    0
    13.09.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 36, 2019
    На 36 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из портов западного и северо-западного побережья Черного моря не […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    23.04.2019
    НМТП увеличил прибыль по РСБУ
    В 3 раза
    2019Новороссийский морской торговый портРСБУФинансы
    0
    22.11.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 46, 2019
    На 46 неделе фрахтовые ставки на перевозку балкерами Handysize из российских и украинских портов Черного моря пошли вниз. […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    11.07.2019
    Aker Arctic и Росатом будут сотрудничать
    АО «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом») и финская компания Aker Arctic Technology подписали меморандум о взаимопонимании. Цель документа […]
    Aker ArcticАрктикаРосатомСПГ
    0
    11.03.2019
    Обзор мирового рынка бункеровки. 11 неделя 2019
    На 11 неделе года динамика на рынке бункерного топлива достаточно разнонаправленная, однако без сильных скачков цен. В Роттердаме […]
    Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    13.12.2019 Субсидии на строительство крупнотоннажных судов
    11.12.2019 ТОР «Камчатка» расширили под СПГ-проект «Новатэка»
    10.12.2019 Критерии риска
    06.12.2019 Куда ведет таможенная реформа
    22.11.2019 Билет на войну
    22.11.2019 Как увеличить грузооборот портов на 30%
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.12.2019 Контейнерооборот Новой Зеландии
    17.12.2019 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    16.12.2019 Контейнерооборот Гонконга
    16.12.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 50, 2019
    13.12.2019 Контейнерооборот лидеров
    13.12.2019 Контейнерооборот российских портов в ноябре 2019 увеличился на 4,1%
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ