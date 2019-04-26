Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Рынок сборных грузов замедляет темп
26.04.2019

Рынок сборных грузов замедляет темп

    • Обзор рынка сборных грузов провели участники одноименной проектной сессии, соорганизатором которой выступил альянс ACEX, на конгрессе «ТрансРоссия».

    «Сегмент перевозки сборных грузов показывает достаточно высокие темпы роста, быстрее, чем остальные сегменты грузоперевозок», – отметила управляющий партнер M.A.Research, член совета Гильдии логистических операторов Людмила Симонова. По ее словам, рост определялся в силу смены модели логистики и для торговых сетей, и в целом для участников рынка грузоотправителей. Другими факторами увеличения объема перевозок сборных грузов она назвала:

    • возможность снижения издержек в цепи поставок за счет консолидации грузов разных отправителей;
    • физическое уменьшение заказа при одной поставке;
    • сокращение сроков;
    • территориальная экспансия торговых сетей;
    • рост спроса со стороны e-commerce.

    По данным Л.Симоновой, с 2014 по 2017 годы темпы роста перевозок сборных грузов превышал в два раза динамику коммерческих грузоперевозок в целом. «Но все эксперты говорят о замедлении темпов роста в 2018 году (+9%, в 2017 году рост составил 16), – подчеркнула она. – Очень важный фактор роста – это Интернет-торговля. Ее доля оставляет порядка 15%. Перспективное направление – доставка сборных грузов контейнерными поездами. Практически все ведущие логистические операторы обратили внимание на этот сегмент».

    Стоимостной объем рынка сборных грузов в 2018 году составил 188 млрд рублей. «Если говорить о структуре рынка по видам транспорта: по нашем оценкам, основная доля до 93% – это автомобильные перевозки, жд – порядка 6% и авиа – менее 1%», – привела расклад Л.Смирнова.

    Более подробно она становилась на автомобильных перевозках сборных грузов. По информации Л.Смирновой, стоимостной объем автомобильных перевозок сборных грузов в 2018 году превысил 174 млрд рублей. «Есть спорные оценки по поводу тоннажа в автоперевозках сборных грузов, но по нашим оценкам это порядка 3%, – отметила она.

    «Внутригородские перевозки (включая доставку со складов производителей и дистрибьютеров в торговые точки, курьерскую службу) обеспечивают треть объема перевозок сборных грузов, международные перевозки – 2%, 65% – это междугородные перевозки», – продолжила Л.Смирнова.

    Она также поделилась прогнозными данным по рынку перевозок сборных грузов. «Это прогноз исходя из общей экономической ситуации, макроэкономических показателей, – подчеркнула Л.Смирнова. – Очевидно, что 2019-2020 год будет не очень успешным для грузоперевозчиков в целом». Поскольку здесь максимально будут действовать протекционистские меры и санкции. Мы ожидаем замедление темпов роста по всем сегментам грузоперевозок. Важный фактор, который отрицательно действует на рынок, это платежеспособный спрос, потеря реальных доходов населения».

    По прогнозам Л.Смирновой, к 2020 году доля сегмента сборных грузоперевозок превысит 22% в стоимостном объеме автомобильных перевозок.

    «При всей привлекательности бизнеса по перевозке сборных грузов, важно очень четко понимать, что выход на него очень сложный. Компании, которые пытаются впервые выйти в этот сегмент, сталкиваются с серьезными трудностями: именно этот бизнес требует и особых компетенций, и особого IT-сопровождения, и наличия распределительных складов. Рынок очень конкурентный», – подвела итог Л.Смирнова.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.02.2019
    Экспорт угля и кокса
    Итоги 2018 года
    2018УгольЭкспорт
    0
    10.04.2019
    Проект, на который смотрит весь мир
    «Мы видим Северный морской путь прежде всего как современный мультимодальный цифровой логистический коридор» – Максим Акимов
    АрктикаГазпромГрузыПланы
    0
    11.01.2019
    Рекордный грузооборот в Амстердаме
    Порт Амстердам обработал по итогам 2018 года рекордный объем грузов – всего через порт прошло 82,3 млн тонн […]
    2018АмстердамГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    17.01.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Итоги 2018 года
    Только для подписчиков
    2018судооборотСуэцкий канал
    0
    17.01.2019
    Внешнеторговый оборот Россия – ЕС
    Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за 11 месяцев 2018 года составил 233,8 млрд евро. Это на […]
    2018Внешняя торговляЕвросоюзРоссия
    0
    12.02.2019
    Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Декабрь 2018
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДекабрьПОРТСТАТ
    0
    16.01.2019
    Пиратская статистика 2018
    В 2018 году пираты активизировались. По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau – IMB), всего в прошедшем […]
    2018IMBБезопасностьПираты
    0
    22.02.2019
    Прогнозные данные
    Публикуем новую порцию свежих прогнозов для контейнерного рынка от участников рынка и отраслевых аналитиков и экспертов, собранных коллегами […]
    Только для подписчиков
    Контейнерные перевозкиПрогноз
    0
    30.01.2019
    «Невиданный рост во всех сегментах»
    Грузооборот порта Антверпен составил по итогам 2018 года 235,2 млн тонн, на 5,2% больше, чем в 2017 году. […]
    2018АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    21.02.2019
    Грузооборот Дальневосточного региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018ГрузооборотДальний ВостокДекабрь
    0
    15.02.2019
    Почти стабильно
    Eurogate опубликовал операционные показатели за 2018 год. «Несмотря на сохраняющуюуся сложную рыночную конъюнктуру, группа Eurogate смогла удержать контейнерооборот […]
    2018EurogateКонтейнерооборот
    0
    05.02.2019
    Предварительные финансовые итоги CEVA Logistics
    CEVA Logistics опубликовала предварительные финансовые показатели за 2018 год. По итогам года ожидается рост выручки на 5,2% до […]
    2018CEVA LogisticsФинансы
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    26.04.2019 NYK меняет рулевого
    26.04.2019 Безработные контейнеровозы
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД