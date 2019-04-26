Рынок сборных грузов замедляет темп

Обзор рынка сборных грузов провели участники одноименной проектной сессии, соорганизатором которой выступил альянс ACEX, на конгрессе «ТрансРоссия».

«Сегмент перевозки сборных грузов показывает достаточно высокие темпы роста, быстрее, чем остальные сегменты грузоперевозок», – отметила управляющий партнер M.A.Research, член совета Гильдии логистических операторов Людмила Симонова. По ее словам, рост определялся в силу смены модели логистики и для торговых сетей, и в целом для участников рынка грузоотправителей. Другими факторами увеличения объема перевозок сборных грузов она назвала:

возможность снижения издержек в цепи поставок за счет консолидации грузов разных отправителей;

физическое уменьшение заказа при одной поставке;

сокращение сроков;

территориальная экспансия торговых сетей;

рост спроса со стороны e-commerce.

По данным Л.Симоновой, с 2014 по 2017 годы темпы роста перевозок сборных грузов превышал в два раза динамику коммерческих грузоперевозок в целом. «Но все эксперты говорят о замедлении темпов роста в 2018 году (+9%, в 2017 году рост составил 16), – подчеркнула она. – Очень важный фактор роста – это Интернет-торговля. Ее доля оставляет порядка 15%. Перспективное направление – доставка сборных грузов контейнерными поездами. Практически все ведущие логистические операторы обратили внимание на этот сегмент».

Стоимостной объем рынка сборных грузов в 2018 году составил 188 млрд рублей. «Если говорить о структуре рынка по видам транспорта: по нашем оценкам, основная доля до 93% – это автомобильные перевозки, жд – порядка 6% и авиа – менее 1%», – привела расклад Л.Смирнова.

Более подробно она становилась на автомобильных перевозках сборных грузов. По информации Л.Смирновой, стоимостной объем автомобильных перевозок сборных грузов в 2018 году превысил 174 млрд рублей. «Есть спорные оценки по поводу тоннажа в автоперевозках сборных грузов, но по нашим оценкам это порядка 3%, – отметила она.

«Внутригородские перевозки (включая доставку со складов производителей и дистрибьютеров в торговые точки, курьерскую службу) обеспечивают треть объема перевозок сборных грузов, международные перевозки – 2%, 65% – это междугородные перевозки», – продолжила Л.Смирнова.

Она также поделилась прогнозными данным по рынку перевозок сборных грузов. «Это прогноз исходя из общей экономической ситуации, макроэкономических показателей, – подчеркнула Л.Смирнова. – Очевидно, что 2019-2020 год будет не очень успешным для грузоперевозчиков в целом». Поскольку здесь максимально будут действовать протекционистские меры и санкции. Мы ожидаем замедление темпов роста по всем сегментам грузоперевозок. Важный фактор, который отрицательно действует на рынок, это платежеспособный спрос, потеря реальных доходов населения».

По прогнозам Л.Смирновой, к 2020 году доля сегмента сборных грузоперевозок превысит 22% в стоимостном объеме автомобильных перевозок.

«При всей привлекательности бизнеса по перевозке сборных грузов, важно очень четко понимать, что выход на него очень сложный. Компании, которые пытаются впервые выйти в этот сегмент, сталкиваются с серьезными трудностями: именно этот бизнес требует и особых компетенций, и особого IT-сопровождения, и наличия распределительных складов. Рынок очень конкурентный», – подвела итог Л.Смирнова.