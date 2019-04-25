ONE принял новый розовый контейнеровоз

Объединенная японская линия Ocean Network Express (ONE), совместный контейнерный бизнес MOL, NYK и “K” Line, принял в эксплуатацию очередной новострой.

Контейнеровоз вместимостью 14 052 TEU, получивший имя «ONE Apus», построен на верфи Куре Japan Marine United Corporation. Это шестое судно в серии и второе, сданное в этом году.

Особенностью проекта является минимизированное пространство, отведенное под машинное отделение, за счет чего увеличено грузовое пространство.

Кроме того, на судне применена технология Crack Arrest (предотвращения развития трещин), что особенно актуально после «MOL Comfort».

Основные технические характеристики судна:

Длина – 364,15 м,

Ширина – 50,6 м,

Дедвейт – 138,6 тыс. тонн,

Высота борта – 29,5 м,

Осадка – 15,8 м.

Работать «ONE Apus» будет под флагом Японии на сервисе East Coast 4 (EC4) между портами Азии и восточного побережья США в рамках участия ONE в альянсе THE Alliance. Ротация портов: Гаосюн – Гонконг – Янтьян – Цай-Меп – Сингапур – Нью-Йорк – Норфолк – Саванна – Чарльстон – Нью- Йорк – Сингапур – Гаосюн.