Что делал ритейлер на «ТрансРоссии»

На транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group представил свой новый продукт, связанный с услугами доставки интернет-магазинов. Более подробно об этом SeaNews рассказал директор по логистике и операциям X5 Retail Group Артем Холин.

- Традиционно «ТрансРоссия» ассоциируется с транспортно-логистической отраслью. Артем, невозможно было пройти мимо вашего ярко-оранжевого стенда и не спросить: что ВЫ делаете на отраслевой выставке?

- Мы представляем наш новый продукт, связанный с организацией точек self-pickup, то есть точек самовывоза. Это одна из новых частей нашего комплексного предложения для клиентов «Пятерочки». То есть фактически, что мы делаем, это соединяем онлайн-рынок и оффлайн-рынок в наших магазинах.

- Что это значит?

- То есть для получения товаров, заказанных на «Озоне», Aliexpress и других маркет-платформах, вы можете выбрать точку доставки и получения в нашем магазине. В любом из 15 тысяч, которые у нас есть.

Для рынка e-commerce vs предлагаем решение по использованию нашей попутной логистики для доставки посылок в наших магазинах. Дальше это стандартная, уже понятная рынку история, когда несколько дней посылка хранится бесплатно. Вы, как покупатель, получаете смс, приходите в магазин и получаете свою посылку.

- Это про развитие сети постаматов?

- Здесь развилка. Есть несколько технологий. Первая, самая популярная и дружелюбная для покупателя – постамат. Вы подошли, ввели код, забрали посылку. Или отдали в него обратно не подошедший вам товар.

Пару слов о второй технологии. В каждом магазине у нас есть крайняя, отдельная касса со специальным местом для хранения посылок (мы в дальнейшем дополнительно ее [технологию] забрендируем). На этой кассе можно получить посылку.

Фундаментальное отличие – в стоимости. Такая выдача – супердоступная услуга благодаря тому, что мы используем нашу попутную логистику. Мы подходим для электронной коммерции по срокам доставки и по качеству.

- В настоящее время вы работаете только на внутреннем рынке?

- Да, мы работаем на внутреннем российском рынке и являемся для зарубежных интернет-магазинов точками входа, альтернативой Почты России. Сегодня основной объём вбрасывается в Почту, для того, чтобы она уже распределила по стране. Да, почтовый канал от курьерского с точки зрения юридического оформления немного отличается и сопряжен с предоставлением персональных данных. Поэтому клиент все чаще выбирает точку, которая близко к дому.

Хочу отметить, что по статистическим данным, 70% домохозяйств России находится в радиусе одного километра от наших магазинов.

- Такая услуга действует по всей стране?

- Нет, пока крайняя наша точка – Красноярск. У нас планы движения на Дальний Восток, но пока я их не могу раскрыть. Мы сейчас находимся на этапе тестирования нескольких направлений: заключения соглашений о партнерстве с существующими игроками сетей постаматов, которые открывают пункты выдачи заказов, и самостоятельной истории выдачи с касс. Мы планируем запустить в этом году 5 тысяч точек и всех их соединить нашей попутной логистикой.