Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Что делал ритейлер на «ТрансРоссии»
25.04.2019

Что делал ритейлер на «ТрансРоссии»

    • На транспортно-логистическом конгрессе «ТрансРоссия» крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group представил свой новый продукт, связанный с услугами доставки интернет-магазинов. Более подробно об этом SeaNews рассказал директор по логистике и операциям X5 Retail Group Артем Холин.

    - Традиционно «ТрансРоссия» ассоциируется с транспортно-логистической отраслью. Артем, невозможно было пройти мимо вашего ярко-оранжевого стенда и не спросить: что ВЫ делаете на отраслевой выставке?

    - Мы представляем наш новый продукт, связанный с организацией точек self-pickup, то есть точек самовывоза. Это одна из новых частей нашего комплексного предложения для клиентов «Пятерочки». То есть фактически, что мы делаем, это соединяем онлайн-рынок и оффлайн-рынок в наших магазинах.

    - Что это значит?

    - То есть для получения товаров, заказанных на «Озоне», Aliexpress и других маркет-платформах, вы можете выбрать точку доставки и получения в нашем магазине. В любом из 15 тысяч, которые у нас есть.

    Для рынка e-commerce vs предлагаем решение по использованию нашей попутной логистики для доставки посылок в наших магазинах. Дальше это стандартная, уже понятная рынку история, когда несколько дней посылка хранится бесплатно. Вы, как покупатель, получаете смс, приходите в магазин и получаете свою посылку.

    - Это про развитие сети постаматов?

    - Здесь развилка. Есть несколько технологий. Первая, самая популярная и дружелюбная для покупателя – постамат. Вы подошли, ввели код, забрали посылку. Или отдали в него обратно не подошедший вам товар.

    Пару слов о второй технологии. В каждом магазине у нас есть крайняя, отдельная касса со специальным местом для хранения посылок (мы в дальнейшем дополнительно ее [технологию] забрендируем). На этой кассе можно получить посылку.

    Фундаментальное отличие – в стоимости. Такая выдача – супердоступная услуга благодаря тому, что мы используем нашу попутную логистику. Мы подходим для электронной коммерции по срокам доставки и по качеству.

    - В настоящее время вы работаете только на внутреннем рынке?

    - Да, мы работаем на внутреннем российском рынке и являемся для зарубежных интернет-магазинов точками входа, альтернативой Почты России. Сегодня основной объём вбрасывается в Почту, для того, чтобы она уже распределила по стране. Да, почтовый канал от курьерского с точки зрения юридического оформления немного отличается и сопряжен с предоставлением персональных данных. Поэтому клиент все чаще выбирает точку, которая близко к дому.

    Хочу отметить, что по статистическим данным, 70% домохозяйств России находится в радиусе одного километра от наших магазинов.

    - Такая услуга действует по всей стране?

    - Нет, пока крайняя наша точка – Красноярск. У нас планы движения на Дальний Восток, но пока я их не могу раскрыть. Мы сейчас находимся на этапе тестирования нескольких направлений: заключения соглашений о партнерстве с существующими игроками сетей постаматов, которые открывают пункты выдачи заказов, и самостоятельной истории выдачи с касс. Мы планируем запустить в этом году 5 тысяч точек и всех их соединить нашей попутной логистикой.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    19.04.2019
    Низкие показатели контейнерного транзита
    В 2018 году объем перевозок грузов контейнерным транзитом через территорию Российской Федерации составил менее 0,16% от мирового объема […]
    Контейнерные перевозкиТранзитТранспортные коридорыТрансРоссия
    0
    01.02.2019
    Самый большой в мире ветрогенератор
    Установят в порту Роттердам
    РоттердамТехнологии
    0
    23.04.2019
    Единственные в России суда ro-flo
    У «Оборонлогистики»
    КраныНегабаритОборонлогистикаРо-ро
    0
    08.04.2019
    Конец серому импорту?
    Правительство представило президенту РФ предложение о подписании Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского экономического […]
    ЕАЭСИмпортСоглашениеТехнологии
    0
    18.03.2019
    Wilhelmsen и Airbus запустили дрон
    Wilhelmsen и Airbus запустили проект по испытанию беспилотного летательного аппарата «Skyways» для доставки небольших грузов с берега на […]
    WilhelmsenБеспилотникТехнологииЭкспресс-доставка
    1
    19.04.2019
    От межвидовой конфронтации к межвидовому сотрудничеству
    Путь повышения эффективности всей транспортной системы – единый транспортный документ. К такому мнению пришли участники пленарного заседания транспортно-логистического […]
    ДокументооборотТрансРоссия
    0
    22.04.2019
    Китайские дотации перетянули грузы
    На Достык и Хоргос
    ГосподдержкаКитайконтейнерный транзитПогранпереходы
    0
    05.03.2019
    Крайний шаттл для Teekay
    Началось строительство четвертого и последнего экологичного танкера-шаттла, разработанного Wärtsilä совместно с танкерным оператором Teekay. Судно дедвейтом 130 тыс. […]
    TeekayТанкерТехнологии
    0
    14.03.2019
    Система поддержки швартовки
    Новая разработка NYK и Japan Marine Science
    JMSNYKТехнологии
    0
    24.04.2019
    Без лишних передвижений
    Как избежать излишнего завоза контейнерных грузов на железнодорожный терминал и для чего нужны грузовые шаттлы, рассказал SeaNews начальник […]
    ВорсиноКонтейнерный поездМоскваРЖД
    0
    29.01.2019
    Гибридные автоконтейнеровозы в порту Гамбург
    HHLA в порту Гамбург ввела в эксплуатацию первые автоконтейнеровозы, оснащенные экологичными гибридными двигателями. Два портальных контейнеровоза будут перевозить […]
    HHLAKonecranesГамбургОборудование
    0
    11.02.2019
    Установка плавучего лазерного радара – видео
    Equinor Wind US поделился видео установки в Нью-Йоркской бухте высокотехнологичного буя. Плавучий лазерный радар (FLiDAR) будет проводить замеры […]
    EquinorВидеоТехнологии
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    23.04.2019 Назначение в Минтрансе
    19.04.2019 Про единое европейское морское окно
    18.04.2019 Акционерное соглашение по Лавне
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    25.04.2019 Контейнерооборот Украины
    25.04.2019 ТOP-5 контейнерных терминалов России
    25.04.2019 ONE принял новый розовый контейнеровоз
    24.04.2019 На НУТЭП пришли новые краны
    24.04.2019 Линии вошли в цифровую ассоциацию
    24.04.2019 Новая ротация на сервисах FESCO
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД