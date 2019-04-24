100 СПГ-газовозов

Qatar Petroleum объявил тендер на резервирование судостроительных мощностей для строительства СПГ-танкеров для развития проекта Северного месторождения.

По информации компании, запуск Северного месторождения позволит Катару увеличить производство сжиженного природного газа с 77 млн тонн в год до 110 млн тонн начиная с 2024 года.

Тендер также включает обеспечение потребности в строительстве флота для вывоза тех объемов сжиженного газа, которые Ocean LNG, совместное предприятие Qatar Petroleum и ExxonMobil, будет забирать с проекта Golden Pass в США.

Как заявил министр энергетики Катара, президент и CEO Qatar Petroleum Саад Шерида Аль-Кааби, компания начинает масштабную судостроительную программу, на начальном этапе которой должна получить 60 новых СПГ-газовозов, в перспективе же в течение 10 лет может быть построено более 100 новых судов.

Реализовывать судостроительную программу будет Qatargas.