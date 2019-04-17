Zim присоединился к блокчейну Maersk и IBM

Zim присоединился к TradeLens – совместному блокчейн-проекту Maersk и IBM.

Как сообщили SeaNews в компании, участие в проекте соответствует корпоративной стратегии Zim, направленной на внедрение передовых технологий во все сферы деятельности с тем, чтобы обеспечить цифровизацию процессов, что, в свою очередь, позволит увеличить прозрачность операций, повысить эффективность и снизить расходы как для самой компании, так и для ее клиентов.

«Сетевые блокчейн-платформы, такие как TradeLens, наиболее эффективны, когда их пользователями являются представители различных сфер и областей, которые работают вместе над изменениями всей отрасли, и это то, что, как мы наблюдаем, происходит с TradeLens», – сказал руководитель IBM Israel Даниэль Мелка.

На сегодня в TradeLens зарегистрировано более 60 участников сети и более 100 членов системы, через платформу прошло более 5 млн отправок. Zim планирует начать подавать данные в систему до конца третьего квартала этого года.