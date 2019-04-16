«ТрансКонтейнер» повезет Сибур в Китай

ПАО «Сибур Холдинг» и ПАО «ТрансКонтейнер» подписали на ТрансРоссии соглашение о намерениях по сотрудничеству в сфере транспортировки полимерной продукции по территории РФ и за ее пределами.

Подписи под документом поставили член правления – исполнительный директор Сибура Олег Макаров и генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев.

В рамках соглашения «ТрансКонтейнер» намерен оказывать Сибуру услуги по перевозке продукции «ЗапСибНефтехима» в универсальных 40-футовых контейнерах на железнодорожных платформах в Юго-Восточную Азию, преимущественно в Китай.

Для обеспечения непрерывности отгрузки продукции «ТрансКонтейнер» должен обеспечить наличие постоянного запаса контейнеров на терминале Сибура в Тобольске.

«Планируемое партнерство с «ТрансКонтейнером» поможет эффективно и в срок реализовывать продукцию полиолефинового комплекса «ЗапСибНефтехим», окончание строительства которого запланировано на 2 квартал текущего года», – сказал О.Макаров.