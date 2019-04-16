ПАО «ТрансКонтейнер, ООО «Облтранстерминал» и ООО «Т1» на полях 24-й международной выставки TransRussia заключили соглашение о порядке взаимодействия по проекту «Клещиха Daily».

По информации «ТрансКонтейнера», проект «Клещиха Daily» – ежедневный контейнерный поезд, который будет отправляться со станции Электроугли Московской железной дороги на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.

Проект призван обеспечить качественный регулярный сервис по железнодорожной доставке контейнеропригодных грузов в Новосибирск. В дальнейшем география регулярных перевозок из Электроуглей может быть расширена.

Как сообщил по итогам подписания соглашения генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев, в мае будут организованы пилотные отправки поездов по маршруту Электроугли — Клещиха с тем, чтобы в июне-июле этот сервис стал ежедневным.