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Russia’s Nuclear Lighter Carrier to Transport Fish
16.04.2019

Проект Клещиха Daily

    • ПАО «ТрансКонтейнер, ООО «Облтранстерминал» и ООО «Т1» на полях 24-й международной выставки TransRussia заключили соглашение о порядке взаимодействия по проекту «Клещиха Daily».

    По информации «ТрансКонтейнера», проект «Клещиха Daily» – ежедневный контейнерный поезд, который будет отправляться со станции Электроугли Московской железной дороги на станцию Клещиха Западно-Сибирской железной дороги.

    Проект призван обеспечить качественный регулярный сервис по железнодорожной доставке контейнеропригодных грузов в Новосибирск. В дальнейшем география регулярных перевозок из Электроуглей может быть расширена.

    Как сообщил по итогам подписания соглашения генеральный директор «ТрансКонтейнера» Вячеслав Сараев, в мае будут организованы пилотные отправки поездов по маршруту Электроугли — Клещиха с тем, чтобы в июне-июле этот сервис стал ежедневным.


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