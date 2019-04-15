Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Мурманск зайдут мегалайнеры
15.04.2019

В Мурманск зайдут мегалайнеры

    • К 2024 году в порт Мурманск смогут заходить круизные суда длиной до 300 м. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге.

    «Мы проводим реконструкцию причалов и акваторий в Мурманске, - сказал А.Лаврищев. – В 2024 году там будет обеспечен подход судов длиной 300 м».

    Для приема круизных судов также необходим пассажирский терминал с достаточным количеством кабин для прохождения паспортного контроля, отметил он.


    • Комментарии: 1
    Китайский Центр Переводов
    15.04.2019, 09:57

    прорыв

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.04.2019
    Два опорных порта Чукотки
    Для Северного морского пути
    АрктикаНОВАТЭКПевекПроект
    0
    10.04.2019
    Сначала инфраструктура, потом производство
    Инфраструктура должна появляться раньше, чем запускается новое производство. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики […]
    АрктикаДальний ВостокИнвесторыИнвестпроект
    0
    15.03.2019
    Арктика за бортом
    Видео с борта контейнеровоза, выполняющего рейсы в Арктике. Снято в феврале-марте этого года. Видео: Алексей Быстров
    АрктикаВидеоКонтейнеровозы
    0
    01.03.2019
    Грузооборот портов Арктического региона РФ
    Декабрь 2018 года
    Только для подписчиков
    2018АрктикаГрузооборотДекабрь
    0
    12.04.2019
    «Время Арктики»
    «Газпром нефть» опубликовала видео, посвященное своей программе «Время Арктики» по развитию Приразломного, Новопортовского и Восточно-Мессояхского месторождений. Конечно, в […]
    АрктикаВидеоГазпром нефтьНефтегаз
    0
    10.04.2019
    Четвертая линия «Ямал СПГ»
    Будет запущена в конце этого года
    LNGАрктикаНОВАТЭКСПГ
    0
    04.04.2019
    «Оборонлогистика» заключила госконтракты
    По доставке грузов на Новую Землю и Дальний Восток
    АрктикаДальний ВостокМинистерство обороныОборонлогистика
    0
    13.02.2019
    Единственный перевозчик воинских грузов
    В Артику и Дальневосточный регион
    АрктикаГрузыДальний ВостокМинистерство обороны
    0
    10.04.2019
    Юбилейная тонна с Приразломной
    10 апреля арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской […]
    АрктикаНефтегазПриразломноеСовкомфлот
    0
    02.04.2019
    Назначение в «Росморпорте»
    Назначен зам по безопасности
    НазначенияРосморпорт
    0
    10.04.2019
    Россия увеличит долю на рынке СПГ
    «Новатэк» планирует выйти на производство 70 млн тон СПГ к 2030 году. Об этом рассказал глава компании Леонид […]
    АрктикаНОВАТЭКРоссияРынок
    0
    12.04.2019
    О недобросовестной конкуренции на Севморпути
    «Которая является чистой воды политикой»
    АрктикаКонкуренцияНАТОПроект
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    08.04.2019 Конец серому импорту?
    05.04.2019 Через границу без таможни и пограничников
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.04.2019 400 платформ для «Евросиба»
    16.04.2019 Проект Клещиха Daily
    16.04.2019 «ТрансКонтейнер» повезет Сибур в Китай
    16.04.2019 Предпочтение коридору через Украину и Словакию
    16.04.2019 Чешский транзит
    16.04.2019 «Логбокс» подписался с РЖД
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД