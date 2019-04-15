В Мурманск зайдут мегалайнеры

К 2024 году в порт Мурманск смогут заходить круизные суда длиной до 300 м. Об этом сообщил генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» в Петербурге.

«Мы проводим реконструкцию причалов и акваторий в Мурманске, - сказал А.Лаврищев. – В 2024 году там будет обеспечен подход судов длиной 300 м».

Для приема круизных судов также необходим пассажирский терминал с достаточным количеством кабин для прохождения паспортного контроля, отметил он.