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Иностранцы могут перекрыть доступ
11.12.2019

Иностранцы могут перекрыть доступ


    • В России нет собственных спутников радиолокационого наблюдения. «В настоящее время мореплаватели и атомный ледокольный флот пользуется информацией на основе снимков спутниковых радиолокационных снимков, предоставляемыми иностранными компаниями», – сообщил, выступая на форуме «Арктика: настоящее и будущее» в Петербурге, заместитель директора, начальник Управления операционного управления и обеспечения мореплавания Дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом» Александр Ольшевский.

    «В России нет спутниковых радиолокаторов бокового обзора, – сказал он. – Но без этого в Артике невозможно: полярная ночь, плохая видимость, то есть оптический диапазон не дает возможности мониторинга ледовой обстановки на постоянной детальной основе. А вот иностранцы – канадцы, Европейское космическое агентство, финны, запускают небольшие спутники, способные предоставлять радиолокационную информацию о ледовой обстановке, и мы вынуждены закупать снимки у иностранцев».

    «Вы сами понимаете, что иностранные источники могут быть в любой момент перекрыты, – предупредил А.Ольшевский. – Обидно, что мы ведущая космическая держава, а в этих аспектах отстаем».

    По мнению А.Ольшевского, России «необходимо создавать отечественные спутниковую радиолокацию, для того, чтобы иметь всепогодную, при любой видимости информацию о льдах на Северном морском пути».


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