Суперкомпетенция России

О задачах, которые стоят перед Мурманской областью по реализации проекта «Северный морской путь», рассказал в ходе 5-го международного форума «Арктика – территория диалога» глава региона Андрей Чибис.

«Северный морской путь, этот проект, этот мегапроект, проект международного класса мы расцениваем как большую удачу для области, потому что это позволит изменить экономику области, создать новые рабочие места. Наша первая цель как областной власти – делать с точки зрения налогового режима все, что в нашей компетенции, в наших полномочиях, чтобы и инвестор, и недропользователь чувствовал себя комфортно», – отметил А.Чибис.

Второй задачей А.Чибис назвал повышение жизни северных городов. «У России здесь есть суперкомпетенция, только мы можем строить и содержать города в таких климатических условиях. Мурманск – самый крупный город за Полярным кругом в мире. И наша задача сделать так, чтобы даже в этих непростых условиях города были комфортными для жизни. Это – очень непростая задача, это вызов, но без этого у нас не будет квалифицированных кадров для того, чтобы работать и реализовывать проект», – сказал он.

Третья задача, по словам главы региона, – поднять уровень образования кадров для потенциальных инвесторов. «Сегодня надо готовить кадры, чтобы завтра-послезавтра люди работали на этих предприятиях. И здесь задача, которую мы видим, – синхронизация той потребности, которая появляется в рамках реализации проектов, и обеспечение возможности подготовки этих кадров для работы по реализации этой инфраструктуры, в том числе для Северного морского пути», – резюмировал А.Чибис.

Кроме того, он отметил, что Мурманская область – это база для «Атомфлота». «И здесь действительно «Росатому» огромное спасибо, – сказал он А.Чибис. – Потому что атомный флот за последние годы существенно преобразился и позволил эту артерию начинать осваивать как настоящий транспортный коридор. У нас реализуется очень мощный проект — Мурманский транспортный узел, который увеличит пропускную способность железнодорожных перевозок к нашим портам и, конечно, порт Лавна, который в дальнейшем даст возможность увеличить грузооборот по Северному морскому пути. Это позволит и изменить радикально экономику области, и создать новые рабочие места».

Фото Фонда Росконгресс