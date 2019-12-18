«Россита» вывезла отработавшее ядерное топливо из Мурманской области

В Мурманской области состоялась отправка очередной партии отработавшего ядерного топлива (ОЯТ), выгруженного из хранилищ пункта временного хранения отработавшего ядерного топлива, и радиоактивных отходов в губе Андреева.

В рамках отправки специализированное судно «Россита» взяло на борт 14 контейнеров с ОЯТ. Это позволило уменьшить суммарную активность ОЯТ и РАО в губе Андреева на 1 млн Ки, сообщает пресс-служба «Росатома».

«Россита» прибудет к причалу технологической базы ФГУП «Атомфлот» в Мурманске для дальнейшей отправки переработку. Следующий рейс ориентировочно состоится в конце первого квартала следующего года.

По словам руководителя проектов международной технической помощи Госкорпорации «Росатом» Анатолия Григорьева, «2019 год был примечателен не только вывозом наибольшего количества эшелонов из хранилищ губы Андреева за все время выполнения этих операций. Впервые выгрузка ОЯТ и доставка его на техническую территорию ФГУП «Атомфлот» были выполнены при финансовой поддержке правительства Королевства Норвегии. Это первая работа по выгрузке и вывозу ОЯТ из губы Андреева за международные средства».

В отправлении специализированного судна «Россита» из губы Андреева участвовали губернатор норвежской провинции Тромс и Финнмарк, генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске, представители Государственного управления Норвегии по радиационной и ядерной безопасности DSA.

Технические характеристики судна:

длина наибольшая (габаритная) – 84 м;

длина расчетная – 77,5 м;

ширина наибольшая – 14 м;

высота борта расчетная – 6.2 м;

осадка – 4,15 м;

вместимость валовая – 2,5 тыс. тонн

вместимость чистая – 767 тонн.

Судно принято в эксплуатацию ФГУП «Атомфлот» Госкорпорации «Росатом» 15 июля 2011 года. Закладка киля состоялась в 2010 году в г. Ла Специя (Италия) на судоверфи «Муджано» компанией Fincantieri. «Россита» спущена на воду 16 декабря 2010 года.

Теплоход предназначен для транспортировки отработанного ядерного топлива и материалов утилизированных АПЛ с бывших береговых баз ВМФ РФ на Северо-Западе России. Т/х «Россита» имеет ледовый класс и может работать в сложных арктических условиях. Имеет два изолированных грузовых трюма общей вместимостью 680 тонн, может развивать скорость до 12 узлов и находиться в автономном плавании не менее трех тысяч морских миль.

Радиационный контроль на судне обеспечивается как автоматизированной многоканальной системой, так и комплексом переносных приборов, а также средствами индивидуального и группового дозиметрического контроля. Т/х «Россита» дооснащен системами физической защиты, проведено лицензирование судна в соответствии с требованиями российского законодательства.

Многофункциональное судно приступило к обеспечению работ в Сайда-губе и губе Андреева в 2015 году.