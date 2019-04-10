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Пираты не захватили ни одного судна
10.04.2019

Пираты не захватили ни одного судна

    • По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau – IMB) в первом квартале 2019 года произошло меньше пиратских нападений и вооруженных ограблений на море по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Всего за первые три месяца года было зафиксировано 38 инцидентов, на 28 меньше, чем годом ранее. В 27 случаях пиратам удалось подняться на борт судна, 7 судов было обстреляно, четыре нападения удалось предотвратить. И – впервые с первого квартала 1994 года – ни одно судно не было захвачено.

    «Статистика обнадеживающая, но один квартал – слишком кроткий период, чтобы говорить о каких-то тенденциях», – отметил директор IMB Поттенгал Мукундан.

    Больше всего инцидентов – 22 – произошло в Гвинейском заливе. Там же произошли все похищения – в ходе пяти отдельных нападений пираты похитили 21 моряка. Нападения происходили у побережья Бенина, Камеруна, Ганы, Берега Слоновой Кости, Либерии, Нигерии и Того.

    В водах Нигерии, которые в течение последнего десятилетия были самым пиратоопасным регионом, число инцидентов снизилось – в первом квартале этого года их было зафиксировано 14 против 22 годом ранее.

    Сократилось число инцидентов в водах Индонезии – в первом квартале сообщалось только о трех нападениях на суда, стоящие на якоре в портах этой страны, – это самый низкий показатель с 2010 года.

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