Пираты не захватили ни одного судна

По данным Международного морского бюро (International Maritime Bureau – IMB) в первом квартале 2019 года произошло меньше пиратских нападений и вооруженных ограблений на море по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за первые три месяца года было зафиксировано 38 инцидентов, на 28 меньше, чем годом ранее. В 27 случаях пиратам удалось подняться на борт судна, 7 судов было обстреляно, четыре нападения удалось предотвратить. И – впервые с первого квартала 1994 года – ни одно судно не было захвачено.

«Статистика обнадеживающая, но один квартал – слишком кроткий период, чтобы говорить о каких-то тенденциях», – отметил директор IMB Поттенгал Мукундан.

Больше всего инцидентов – 22 – произошло в Гвинейском заливе. Там же произошли все похищения – в ходе пяти отдельных нападений пираты похитили 21 моряка. Нападения происходили у побережья Бенина, Камеруна, Ганы, Берега Слоновой Кости, Либерии, Нигерии и Того.

В водах Нигерии, которые в течение последнего десятилетия были самым пиратоопасным регионом, число инцидентов снизилось – в первом квартале этого года их было зафиксировано 14 против 22 годом ранее.

Сократилось число инцидентов в водах Индонезии – в первом квартале сообщалось только о трех нападениях на суда, стоящие на якоре в портах этой страны, – это самый низкий показатель с 2010 года.