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«Росатом» ищет логистические каналы
09.04.2019

«Росатом» ищет логистические каналы

    • В связи с возрастающим присутствием российского мирного атома на международной арене предполагается в период 2020-2025 годы увеличение нагрузки на логистические каналы как внутри России, так и на портовые мощности, терминалы, подвижной состав и флот. Об этом сообщил эксперт АО «Атомэнергопром» Борис Капорцев на конференции Breakbulk Russia-2019 в Петербурге. Важным параметром выбранных каналов доставки будет пропускная способность и возможность обработки сразу нескольких проектов по атомной энергии госкорпорации «Росатом».

    Б.Капорцев подробно остановился на вопросах транспортного обеспечения международных проектов по строительству атомных электростанций – «Аккую» (Турция), «Эль-Дабаа» (Египет), «Куданкулам» (Индия), «Пакш-2» (Венгрия), «Руппур» (Бангладеш), «Тяньвань-2» (Китай).

    «Пунктами отправления материальных ценностей, идущих на стройки, являются товаропроизводщие регионы, кластеры Северо-Западного, Центрального, Южного, Уральского, а также Сибирского округов, – рассказал Б.Капорцев. – Общий тоннаж российских внутренних перевозок внутри границ РФ на период 2020-2027 совокупно ожидается в пределах 1 млн 700 тыс. тонн».

    «Росатом» ищет логистические каналыОн отметил, что в настоящее время прорабатываются варианты доставки грузов в локации АЭС. «Основными критериями сравнения вариантов являются емкость площадок, возможность консолидации партии, грузоподъёмность погрузо-разгрузочных механизмов, стоимость и условия хранения и накопления партий, наличие регулярных линий, обслуживающих торговые маршруты, возможность контейнеризации, а также экономия на времени и скорости доставки», – сказал Б.Капорцев.

    Он отметил, что в настоящее время госкорпорация испытывает трудности с доставкой грузов в порты. «Затруднения есть, – сказал Б.Капорцев. – Поэтому вопрос разработки некоего доступного долгосрочного логистического канала, выбор порта, выбор региона отправки грузов, для нас стоит основным. Это загрузка существующих мощностей, наличие терминалов, расшивка узких мест на подходах к порту. Все-таки мы не занимаемся массовыми перевозками целыми блок-поездами. И в большинстве своем это негабаритные грузы. А такой груз практически всегда ждет своего часа на запасном пути».

    Б.Капорцев выразил надежду, что АО «РЖД» окажет содействие в решении этого вопроса.

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