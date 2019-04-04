Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты

Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по добыче и производству сжиженного природного газа в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщает пресс-служба министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в рамках соглашения будет осуществляться взаимодействие по проектам в сфере разработки и эксплуатации газовых месторождений, производству сжиженного природного газа, включая инвестиции в строительство заводов по производству СПГ и в производство газохимической продукции. Агентство окажет инвестору организационную и методологическую помощь, в том числе подбор с земельным участком для производства, получением государственной поддержки, необходимой для реализации проектов, это также поддержка в переговорах с потенциальными соинвесторами и бизнес-партнерами.