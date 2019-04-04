Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты
04.04.2019

Китай инвестирует в дальневосточные СПГ-проекты

    • Китайская компания Guangdong Jovo Energy Group Corporation и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации проектов по добыче и производству сжиженного природного газа в Дальневосточном федеральном округе.

    Как сообщает пресс-служба министерства развития Дальнего Востока и Арктики, в рамках соглашения будет осуществляться взаимодействие по проектам в сфере разработки и эксплуатации газовых месторождений, производству сжиженного природного газа, включая инвестиции в строительство заводов по производству СПГ и в производство газохимической продукции. Агентство окажет инвестору организационную и методологическую помощь, в том числе подбор с земельным участком для производства, получением государственной поддержки, необходимой для реализации проектов, это также поддержка в переговорах с потенциальными соинвесторами и бизнес-партнерами.

    85

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    31.01.2019
    Новые вагоны для ПГК
    По инвестиционной программе
    ВагоныИнвестицииПервая грузовая компанияПрограмма
    0
    27.02.2019
    «Новатэк» запустит СПГ-завод в Высоцке
    Глава компании отчитался перед президентом РФ о СПГ-проектах
    ВысоцкМурманскНОВАТЭКСеверный морской путь
    0
    26.03.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    26.02.2019
    Впервые из Европы в Китай по МДП
    Первая перевозка по системе Международных дорожных перевозок (МДП) из Германии в Китай завершена успешно, сообщает Международный союз автомобильного […]
    АвтомобилиЕвропаКитайМДП
    0
    21.03.2019
    Singamas продает бизнес
    Но не весь
    ЗаводКитайКонтейнерСделка
    0
    04.04.2019
    КЖД, ФИТ и Zhengzhou договорились
    О сотрудничестве в области грузовых перевозок
    Железная дорогаКалининградКитайКонтейнерные перевозки
    0
    06.02.2019
    Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии
    0
    05.02.2019
    Еще три танкера для Новатэка
    Профинансирует ВЭБ
    ВнешэкономбанкИнвестицииНОВАТЭКТанкер
    0
    02.04.2019
    Японский сериал про СПГ-буксир
    MOL опубликовал целый сериал о создании своего буксира «Ishin» – первого в Японии, использующего в качестве бункерного топлива […]
    MOLБуксирВидеоСПГ
    0
    19.02.2019
    Про новый пункт пропуска
    И альтернативу морской доставке
    AsstrAДальний ВостокКитайЛогистика
    0
    20.03.2019
    Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    Утвержден инвестиционный проект «Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае». Соответствующее распоряжение от 14 марта 2019 […]
    ИнвестпроектКамчаткакомплексПравительство
    0
    20.03.2019
    Из Архангельска в Китай
    Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка обсудили возможность доставки груза из Архангельской […]
    АрхангельскАрхангельский морской торговый портКитайКонтейнерные перевозки
    0





    • Госрегулирование Показать всё
    02.04.2019 Назначение в «Росморпорте»
    29.03.2019 Путин о программе развития Арктики до 2035 года
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    Контейнерные перевозки Показать всё
    03.04.2019 Eurogate снизил прибыль
    03.04.2019 FESCO о служебном расследовании
    02.04.2019 MSC получает контроль над хабом
    01.04.2019 Контейнерный поезд Электроугли – Хабаровск
    01.04.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 13, 2019
    29.03.2019 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД