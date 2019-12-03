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Импорт и экспорт Китая
03.12.2019

Импорт и экспорт Китая


    • По данным главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот Китая по итогам 10 месяцев 2019 года составил более 3,735 трлн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года оборот снизился на 2,5%. При этом экспорт снизился, но не существенно – на 0,2%, до 2,037 трлн долларов. Импорт уменьшился на 5,1% до 1,697 трлн  долларов.

    В октябре внешнеторговый оборот Китая составил 382,8 млрд долларов. Это на 3,5% ниже аналогичного уровня прошлого года. При этом экспорт по итогам отчетного месяца снизился на 0,9% до 212,916 млрд долларов, а импорт – на 6,5%  до 169,898 млрд долларов.


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