Кто профинансирует Амурский ГПЗ

ВЭБ.РФ совместно с синдикатом российских, европейских и китайских кредиторов подписал соглашения о финансировании строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Проект реализует ООО «Газпром переработка Благовещенск» на территории ТОР «Свободный» в Амурской области, сообщает пресс-служба ВЭБ.РФ.

Объем финансирования, который «Газпром переработка Благовещенск» привлекает от российских, европейских и китайских банков, составляет 11,4 млрд евро, участие ВЭБ.РФ — до 500 млн евро.

«Участие ВЭБ.РФ в финансировании строительства Амурского ГПЗ сыграло важную роль при формировании предложений от потенциальных участников синдиката: иностранных и российских финансовых институтов», – подчеркнул заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов.

«ВЭБ.РФ участвует в крупнейших газоперерабатывающих и газохимических проектах страны. Строительство Амурского ГПЗ позволит нарастить экспортный потенциал России, в том числе на перспективных азиатских рынках. Амурский ГПЗ станет мировым лидером по производству гелия», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Николай Цехомский.

Амурский ГПЗ будет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Завод станет важным звеном технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Проектная мощность завода составит 42 млрд куб. м газа в год. ГПЗ будет включать крупнейшее в мире производство гелия. Завод будет состоять из шести технологических линий. Ввод в эксплуатацию первых двух запланирован в 2021 году. Остальные линии будут вводиться последовательно до конца 2024 года. Таким образом, с 2025 года завод планируется вывести на полную проектную мощность. Товарной продукцией ГПЗ, помимо природного газа и гелия, будут этан, пропан, бутан, пентан-гексановая фракция. Инвестор и заказчик проекта — ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в группу «Газпром»). Управление строительством осуществляет генеральный подрядчик НИПИГАЗ (группа СИБУР).