Rolls-Royce продал морской бизнес

Rolls-Royce закрыл сделку по продаже своего гражданского морского дивизиона норвежской Kongsberg.

Стоимость гражданского морского бизнеса компании оценивается в 500 млн фунтов стерлингов (660 млн долларов), чистая выручка – в 350-400 млн фунтов стерлингов. По данным Rolls-Royce, в 2018 году выручка дивизиона составила 726 млн фунтов стерлингов, операционный убыток – 35 млн фунтов стерлингов.

Как сообщили SeaNews в Rolls-Royce, сегмент, связанный с военным судостроением, будет интегрирован в оборонный дивизион Rolls-Royce.

Kongsberg сохранит доступ к продукции Bergen Engines, который остается в составе Rolls-Royce Power Systems. В свою очередь, Kongsberg остается поставщиком Rolls-Royce в оборонном сегменте бизнеса, в частности, для военных судов.