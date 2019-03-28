Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 7,6%.
При этом объем перевалки экспортных контейнеров увеличился на 6,3%, транзитных – на 64,8%, каботажных – на 13,8%, импортных – на 5,3%.
Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна и составил 209493 TEU (+10%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В феврале 2019 года они перевалили 132822 TEU (+11,8%).
Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,7% до 67023 TEU.
Контейнерооборот портов Арктического бассейна в феврале этого года составил 12648 TEU (+0,7%).
Порты Каспийского бассейна обработали 212 TEU, что на 30,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Подробности – в инфографике ниже.
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