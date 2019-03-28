Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%
28.03.2019

Контейнерооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 7,6%

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, контейнерооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 7,6%.

    При этом объем перевалки экспортных контейнеров увеличился на 6,3%, транзитных – на 64,8%, каботажных – на 13,8%, импортных – на 5,3%.

    Иконка информация о ПОРТСТАТ

    ЕСЛИ ВАС ИНТЕРЕСУЕТ

    • помесячная динамика контейнеро/грузооборота порта или терминала в деталях
    • показатели деятельности любого стивидора
    • детали по импорту/экспорту/транзиту и каботажу груженых/порожних
    • исторические данные с 2015 года

    Все это доступно в статистическом онлайн сервисе ПОРТСТАТ

    Наибольший объем контейнерооборота пришелся на порты Балтийского бассейна и составил 209493 TEU (+10%). На втором месте – порты Дальневосточного бассейна. В феврале 2019 года они перевалили 132822 TEU (+11,8%).

    Объем перевалки контейнеров портами Азово-Черноморского бассейна снизился на 4,7% до 67023 TEU.

    Контейнерооборот портов Арктического бассейна в феврале этого года составил 12648 TEU (+0,7%).

    Порты Каспийского бассейна обработали 212 TEU, что на 30,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

    Подробности – в инфографике ниже.

    А совсем детальные подробности, а также возможность выстраивать свою собственную инфографику и анализировать статистические данные всех портов и терминалов России – в нашем онлайн-сервисе ПОРТСТАТ.

    Контейнерооборот российских морских портов
    103

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2019
    APMT подал на разрешение на строительство
    В порту Поти
    APM TerminalsГрузияИнфраструктурный проектПорты
    0
    06.02.2019
    У кого самый дорогой флот
    Рейтинг морских наций по стоимости контролируемого флота
    Только для подписчиков
    2019Флот
    0
    22.02.2019
    2018 в тоннах – инфографика
    Итоги работы портовой отрасли
    2018ГрузооборотИтогиПорты
    0
    20.03.2019
    Судооборот через Суэцкий канал
    Через Суэцкий канал по итогам января-февраля этого года прошло более 2,9 тыс. судов различных типов – на 5,3% […]
    Только для подписчиков
    2019судооборотСуэцкий канал
    0
    16.01.2019
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 2
    На 2 неделе года фрахтовые ставки на рынке Черного моря на перевозки грузов судами прибрежного плавания показывают разноплановую […]
    Только для подписчиков
    2019Фрахтовые ставкиЧерное мореЮг
    0
    13.03.2019
    Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь-февраль этого года составила 52,4 млн тонн. Это […]
    2019РЖДЭкспорт
    1
    11.01.2019
    Рекордный грузооборот в Амстердаме
    Порт Амстердам обработал по итогам 2018 года рекордный объем грузов – всего через порт прошло 82,3 млн тонн […]
    2018АмстердамГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    26.03.2019
    Контейнерооборот Дальневосточного региона РФ
    Январь 2019 года
    Только для подписчиков
    2019Дальний ВостокКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    05.03.2019
    Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Январь 2019
    Только для подписчиков
    2019КонтейнерооборотПОРТСТАТСеверо-Запад
    0
    21.02.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 8 2019
    На рынке Азовского моря ставки пробивают новое дно. Фрахтователи и грузоотправители выходят на рынок с предложением всего $16 […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФевраль
    0
    30.01.2019
    «Невиданный рост во всех сегментах»
    Грузооборот порта Антверпен составил по итогам 2018 года 235,2 млн тонн, на 5,2% больше, чем в 2017 году. […]
    2018АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот
    0
    28.03.2019
    Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 13 2019
    На азовском рынке ставки фрахта снова пошли вниз, с прошлой недели они потеряли $2. Количество свободного груза для […]
    Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставки
    0




    • Госрегулирование Показать всё
    20.03.2019 Утвержден инвестпроект СПГ-терминала на Камчатке
    18.03.2019 Распоряжение по перевозкам газа по СМП
    14.03.2019 Следственный комитет нашел коррупцию на Балтике
    13.03.2019 Перевозчиков и агентов загоняют в «Морской порт»
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    Контейнерные перевозки Показать всё
    28.03.2019 FESCO в рублях, долларах, тоннах и TEU
    28.03.2019 Контейнерооборот Украины
    28.03.2019 Global Ports отчитался по деньгам
    27.03.2019 ТрансКонтейнер увеличил прибыль по МСФО
    26.03.2019 OOIL видит риски
    25.03.2019 Контейнерный поезд Трофимовский-2 – Клещиха
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД