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EML идет на Черное море
28.03.2019

EML идет на Черное море

    • С 16 апреля фидерная ро-ро линия EML, дочерняя компания Hoegh Autoliners, открывает регулярный сервис на Черное море.

    «Планируется, что судно «City of Amsterdam» дважды в месяц будет заходить в порт Новороссийск (пока только терминал КСК), – рассказали SeaNews в «Ди Эл Икс Эдженси Раша», российском представительстве Hoegh Autoliners. – На начальном этапе на сервисе будет задействовано судно, способное принимать только легковые автомобили, но в перспективе EML и Хёг Автолайнерс заинтересованы в запуске на данном фидерном плече, соединяющем различные ро-ро сервисы Хёг Автлайнерс с портом Новороссийск, более крупного флота, способного принимать негабаритную накатную технику, а также тяжёлые негабаритные и различные проектные грузы на собственных ролл-трейлерах».

    Ротация портов: Пирей – Новороссийск – Черноморск. Первый судозаход в порт Новороссийск планируется в начале мая.

    Регулярный сервис линии EML позволит Hoegh Autoliners предлагать сквозной импортный и экспортный сервисы через Новороссийск, используя собственную фидерную линию. «Линия уже продаёт сквозной импортный и экспортный ро-ро сервис через порт Новороссийск, использую привлечённых фидерных перевозчиков», – отмечают в российском представительстве компании.

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