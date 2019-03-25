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Новый статс-секретарь Минтранса
25.03.2019

Новый статс-секретарь Минтранса

    • Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Дмитрий Зверев. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    До этого Д.Зверев работал в филиале Научно-исследовательского института аэронавигации ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации», а также занимал должность заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба Минтранса.

    Ранее должность статс-секретаря занимал Сергей Аристов, он ушел из жизни в декабре прошлого года.

    С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    № 493-р

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