Новый статс-секретарь Минтранса

Статс-секретарем – заместителем министра транспорта Российской Федерации назначен Дмитрий Зверев. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого Д.Зверев работал в филиале Научно-исследовательского института аэронавигации ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации», а также занимал должность заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, сообщает пресс-служба Минтранса.

Ранее должность статс-секретаря занимал Сергей Аристов, он ушел из жизни в декабре прошлого года.

С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№ 493-р