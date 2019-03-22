Новороссийские контейнерные тренды

Общий объем перевалки контейнеров в Черноморском регионе по итогам 2018 года вырос на 9%, при этом рост произошел в основном за счет груженых контейнеров (+8,7%).

Такие данные привел в своем докладе на XV Международном транспортном форуме «ЮгТранс-2019» в Геленджике генеральный директор ООО «Новоморснаб» Алексей Гармаш.

Импорт по региону вырос на 13%, экспорт – на 3%. Однако распределение общего грузопотока по странам было неравномерным. В объеме груженых контейнеров самый значительный рост показала Украина (+19%), но, отметил А.Гармаша, дело в том, что наши соседи продолжают восстанавливаться после большого падения в 2014-2015 годах. Тем не менее, украинские порты продолжают оставаться недозагруженными в плане контейнеров, как за счет перераспределения части контейнеропотока на российские порты, так и из-за падения производства в самой стране. Очень хороший рост показала Грузия (+15%), что связано с ростом экономики в стране, а также с увеличением транзита в Армению. Остальные страны региона демонстрируют более скромные результаты – Болгария (+5%), Россия (+4%) и Румыния (+0,4%).

Новороссийск в 2017 году сделал исторический максимум, превысив уровень 2014 года и показав рост более чем на 20%, так что загрузка морских контейнерных терминалов порта приблизилась почти к 90%, отметил А.Гармаш. в 2018 году рост был меньше по целому ряду причин. В первую очередь – снизилась динамика экспорта, до этого увеличение выражалось двузначными показателями. Импорт, хоть и восстановился, но на уровень 2014 года так и не вышел. «Соответственно, на этом фоне мы видим падение эвакуации после выгрузки импорта в Новороссийске. В последние годы, объемы перевалки экспорта догоняют объемы импорта и, как следствие, ощущается дефицит порожних контейнеров – не только 20-футовых, как это было 5-7 лет назад, но уже и 40-футовых. То есть, вся эвакуация в основном – это рефрижераторные контейнеры и часть невостребованного оборудования, наблюдается несбалансированность потока. Отмечается стабильный рост подсыла порожних контейнеров, так как многие грузоотправители – до 90% – обеспечиваются подсылом порожних контейнеров из других стран региона».

По мнению А.Гармаша, операторам интересен экспорт, который сейчас является основным драйвером роста. В 2018 году в экспорте самым массовым сегментом были зерновые грузы, этот сегмент, считает он, очень интересный. Зерновой экспорт контейнеров – довольно специфичный, так как в контейнерах отправляются не пшеница или ячмень, а технические культуры – лен, чечевица и горох, потенциал которых достаточно большой, но Новороссийск в этом плане немного просел из-за ситуации в Индии, которая ввела ограничения. На втором месте – лесные грузы. В 2018 году произошло падение контейнерных отгрузок лесных грузов из-за снижения грузопотока пиломатериалов и фанеры на Египет, и, по прогнозам, в 2019 году объем этих грузов не восстановится.

Общий процесс контейнеризации продолжается, и самым ярким примером этого является контейнеризация навалочных и наливных грузов. В настоящее время половина припортовых терминалов загружены антрацитом, который загружается в контейнеры и отправляется морем в Юго-Восточную Азию. Общая стоимость доставки навала контейнерами сравнима с доставкой балкером, но контейнеры более удобны для грузоотправителей, так как обеспечивают бОльшую гибкость по судовым партиям и по регулярности отправок. Наливные грузы – это в основном подсолнечное масло, базовые масла, для отправки которых используют флекси-танки. В прошлом году было отмечено снижение по отправкам цветных металлов в контейнерах из-за перераспределения части грузопотока на Дальний Восток, также снижение произошло по продуктам органического синтеза – полимерам и каучуку.

В своем докладе А.Гармаш также остановился на рейтинге и долях контейнерных линий, работающих в регионе. По итогам года системных изменений не произошло, но движение в портах было. Первое место занимает Maersk с долей в Черноморском регионе 21,65% (против 23,40% в 2017 году). На втором месте MSC (21,57%), который сохранил свою долю относительно 2017 года. На третьем месте – COSCO, увеличивший свою долю до 10,02%. Если смотреть по порту Новороссийск, то Maersk также на первом месте (его доля на рынке Новороссийска составляет 27%), на втором – также MSC (20%), на третьем – Arkas (16%).

Среди портовых терминалов в Черноморском регионе по итогам 2018 года лидерство сохранил DPW Constanta (доля на рынке 18%), хотя объемы обработки там упали. На втором месте APM Terminals Poti (12%), на третье место вышел одесский терминал -ДП «Контейнерный Терминал Одесса» (12%), оттеснив НУТЭП на четвертое место.

Среди контейнерных терминалов Новороссийска лидером является НУТЭП, который развивается во всех направлениях. На втором месте контейнерный терминал НМТП, сохранивший уровень перевалки 2017 года. На третьем месте НЛЭ, который показал снижение из-за перераспределения части контейнерного потока отдельных линий на НУТЭП.

Что касается развития контейнерных терминалов в Новороссийске, здесь, отметил А.Гармаш, можно говорить только о проекте модернизации НУТЭПа. В апреле ожидается прибытие судна с новыми STS-кранами и RTG-перегружателями для нового причала №38. По планам компании, 1 июля этого года намечен ввод в эксплуатацию нового причала, который позволит принимать океанские контейнеровозы вместимостью до 10 тыс. TEU. Следующая очередь реализация проекта развития контейнерного терминала НУТЭП – модернизация тыловой инфраструктуры с выходом на пропускную способность 700 тыс. TEU.

С учетом реализации инвестиционного проекта на НУТЭП порт Новороссийск к 2021 году сможет выйти на показатель в 1 млн TEU, заключил А.Гармаш.