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Сирийский сервис «Оборонлогистики»
16.10.2019

Сирийский сервис «Оборонлогистики»


    • ООО «Оборонлогистика» запустило судоходную линию, связавшую порты Новороссийск, Тартус (Сирия), Александрия (Египет) и Самсун (Турция). Линия предназначена для обслуживания ведомств, предприятий и компаний, заинтересованных в поставках продукции и оборудования в страны Ближнего Востока. В обратном направлении перевозятся товары легкой промышленности и сельхозпродукция, сообщает пресс-служба «Оборонлогистики».       

    Первый рейс на этом маршруте совершило в конце-сентября – начале октября судно «Спарта IV». Общий объем перевозимого груза составил 4,5 тыс. тонн. Теплоход доставил промышленное оборудование, продукты питания, строительную и дорожную технику. Длительность рейса составила 20 дней.

    На линии планируется использовать теплоходы собственного флота «Оборонлогистики» – «Спарта», «Спарта IV» и «Пижма». Доставка экспортных грузов в Новороссийск осуществляется «Оборонлогистикой» по всей территории России автомобильным и железнодорожным транспортом. В порту Новороссийск «Оборонлогистика» использует собственную транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе средства погрузки, склады и терминал для перевалки и обработки экспортных и импортных грузов.

    В октябре прошлого года, напомнили в компании, правительство РФ приняло решение об установлении специального порядка прибытия на территорию Российской Федерации и убытия из нее грузов, перевозимых судами ООО «Оборонлогистика» в рамках экономического сотрудничества с заинтересованными странами. В связи с этим на территории собственного портового терминала в Новороссийске «Оборонлогистика» создала зону таможенного контроля, позволяющую проводить операции с экспортными и импортными грузами. Благодаря этому решению «Оборонлогистика» имеет возможность развивать международные проекты, создавать благоприятные условия для российских компаний на Ближнем Востоке, а также для увеличения экспорта/импорта товаров и роста объема российских перевозок на фоне возрастающей конкуренции на мировом логистическом рынке.


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