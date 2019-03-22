20 лет спустя

Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский дизель-электрический ледокол «Otso». Тогда он обогнал более мощный ледокол «Urho», построенный в 1970-х годах.

Сегодня «Otso» продолжает работать в Ботническом заливе. Обычно он вместе с систершипом «Kontio» первым встает на вахту в зимнюю навигацию и, пока ледовая обстановка позволяет, ходит до Торнио. В более сложных ледовых условиях он уступает место более мощным «Urho» и «Sisu».

Оператором «Otso» является финская государственная ледокольная компания Arctia. В составе ее флота 9 дизель-электрических ледоколов и один – первый в мире – ледокол на СПГ «Polaris».

Основные характеристики:

Ледовый класс - 1A Super,

Длина – 99 м,

Ширина – 24,2 м,

Осадка – 8 м,

Водоизмещение – 9,1 тыс. тонн,

Скорость – 18,5 узлов,

Главный двигатель - Wärtsilä 16V32,

Мощность – 15 мВт,

Экипаж – 20 человек.

Видео: Aker Arctic