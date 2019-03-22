20 лет спустя

Aker Arctic поделился видео, снятым Wärtsilä в далеком 1986 году, когда ледовые испытания проходил только что построенный финский дизель-электрический ледокол «Otso». Тогда он обогнал более мощный ледокол «Urho», построенный в 1970-х годах.
Сегодня «Otso» продолжает работать в Ботническом заливе. Обычно он вместе с систершипом «Kontio» первым встает на вахту в зимнюю навигацию и, пока ледовая обстановка позволяет, ходит до Торнио. В более сложных ледовых условиях он уступает место более мощным «Urho» и «Sisu».
Оператором «Otso» является финская государственная ледокольная компания Arctia. В составе ее флота 9 дизель-электрических ледоколов и один – первый в мире – ледокол на СПГ «Polaris».
Основные характеристики:
- Ледовый класс - 1A Super,
- Длина – 99 м,
- Ширина – 24,2 м,
- Осадка – 8 м,
- Водоизмещение – 9,1 тыс. тонн,
- Скорость – 18,5 узлов,
- Главный двигатель - Wärtsilä 16V32,
- Мощность – 15 мВт,
- Экипаж – 20 человек.
Видео: Aker Arctic