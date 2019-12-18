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бывшая яхта Абрамовича снесла будку смотрителя
18.12.2019

Бывшая яхта Абрамовича снесла будку смотрителя на Карибах


    • По информации Forbes, 15 декабря мега-яхта «Ecstasea», построенная в свое время для Романа Абрамовича, потеряла управление и врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен. Смотритель успел выпрыгнуть из будки, судно получило незначительные повреждения – несколько царапин на корпусе. Предположительно, яхта потеряла управление из-за сильного ветра и течения. Яхта «Ecstasea» была простроена в 2004 году по заказу Романа Абрамовича, сейчас владельцем судна является пакистанский предприниматель Альшаир Фийяз.

    Видео: Haulover


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