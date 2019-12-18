Бывшая яхта Абрамовича снесла будку смотрителя на Карибах

По информации Forbes, 15 декабря мега-яхта «Ecstasea», построенная в свое время для Романа Абрамовича, потеряла управление и врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен. Смотритель успел выпрыгнуть из будки, судно получило незначительные повреждения – несколько царапин на корпусе. Предположительно, яхта потеряла управление из-за сильного ветра и течения. Яхта «Ecstasea» была простроена в 2004 году по заказу Романа Абрамовича, сейчас владельцем судна является пакистанский предприниматель Альшаир Фийяз.

Видео: Haulover