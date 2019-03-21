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    • Средний в семье

    21.03.2019
    • Средний в семье

    Damen показал свое новое судно для доставки персонала на морские платформы проекта Fast Crew Supplier 4008, которое будет базироваться в Дубае.

    Первые суда этого класса компания передала заказчику, сервисной компании Marine Core & Charter, специализирующейся на обслуживание оффшорных проектов в Персидском заливе.

    • Пассажировместимость – 90 человек,
    • Скорость – 25 узлов,
    • Автономность плавания – 1200 морских миль,
    • Грузовое палубное пространство – 140 кв. м.

    Как отмечают в Damen, 40-метровый FCS 4008 был разработан как промежуточный вариант между 53-метровым FCS 5009 и 33-метровым FCS 3307.

    Собственно, «средний в семье» и был задуман как уменьшенная копия «старшего брата» и может, при условии укомплектования соответствующим оборудованием, выполнять те же дополнительные функции – тушение пожаров, ликвидация нефтеразливов, буксировка, обеспечение безопасности.

    Видео: Damen Shipyards

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