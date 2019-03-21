Damen показал свое новое судно для доставки персонала на морские платформы проекта Fast Crew Supplier 4008, которое будет базироваться в Дубае.

Первые суда этого класса компания передала заказчику, сервисной компании Marine Core & Charter, специализирующейся на обслуживание оффшорных проектов в Персидском заливе.

Пассажировместимость – 90 человек,

Скорость – 25 узлов,

Автономность плавания – 1200 морских миль,

Грузовое палубное пространство – 140 кв. м.

Как отмечают в Damen, 40-метровый FCS 4008 был разработан как промежуточный вариант между 53-метровым FCS 5009 и 33-метровым FCS 3307.

Собственно, «средний в семье» и был задуман как уменьшенная копия «старшего брата» и может, при условии укомплектования соответствующим оборудованием, выполнять те же дополнительные функции – тушение пожаров, ликвидация нефтеразливов, буксировка, обеспечение безопасности.

Видео: Damen Shipyards