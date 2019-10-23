Самое большое судно в Коринфском канале

Круизный лайнер «Braemar» стал самым большим судном, прошедшим (глядя на видео, хочется сказать «протиснувшимся») через Коринфский канал. Максимальная ширина канала – 25 м, ширина судна – 22,5 м. Вопрос из задачника для начальных классов – какое расстояние оставалось от борта до стен порубленного в скале канала? Вопрос из разряда психологии: что должны были чувствовать 929 пассажиров на борту судна, оператор которого захотел поставить рекорд?

Оператор, Fred Olsen, доволен – ««Braemar» вошел в историю как самое длинное судно, прошедшее Коринфским каналом». Длина круизника – 195,8 м. Длина канала, если это имеет какое-то значение, – 6,3 км, он соединяет Коринфский залив с Сароническим и отделяет полуостров Пелопоннес от основной части Греции. Суда по нему ходят с 1893 года.

Видео: Fred. Olsen Cruise Lines