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Круизный лайнер Braemar в Коринфском канале
23.10.2019

Самое большое судно в Коринфском канале


    • Круизный лайнер «Braemar» стал самым большим судном, прошедшим (глядя на видео, хочется сказать «протиснувшимся») через Коринфский канал. Максимальная ширина канала – 25 м, ширина судна – 22,5 м. Вопрос из задачника для начальных классов – какое расстояние оставалось от борта до стен порубленного в скале канала? Вопрос из разряда психологии: что должны были чувствовать 929 пассажиров на борту судна, оператор которого захотел поставить рекорд?

    Оператор, Fred Olsen, доволен – ««Braemar» вошел в историю как самое длинное судно, прошедшее Коринфским каналом». Длина круизника – 195,8 м. Длина канала, если это имеет какое-то значение, – 6,3 км, он соединяет Коринфский залив с Сароническим и отделяет полуостров Пелопоннес от основной части Греции. Суда по нему ходят с 1893 года.

    Видео: Fred. Olsen Cruise Lines


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