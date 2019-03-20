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    • Wärtsilä построит судно для Антарктики

    20.03.2019
    • Wärtsilä построит судно для Антарктики

    Wärtsilä получила контракт на разработку многофункционального судна для Антарктики и оснащение его гибридными движительными установками. Заказчик – норвежская Aker BioMarine.

    Судно длиной 168 м и дедвейтом 20 тыс. тонн построят в Китае в соответствии с Полярным кодексом Международной морской организации (IMO). Кроме основного, оно будет оснащено двумя дополнительными двигателями, а также гибридными приводами, аккумуляторной установкой и системой Nacos Platinum Joystick.

    Судно будет использоваться для доставки грузов на промысловые суда, добывающих криль в антарктических водах. Сдача в эксплуатацию планируется на 2021 год.

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