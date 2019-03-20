Wärtsilä построит судно для Антарктики

Wärtsilä получила контракт на разработку многофункционального судна для Антарктики и оснащение его гибридными движительными установками. Заказчик – норвежская Aker BioMarine.

Судно длиной 168 м и дедвейтом 20 тыс. тонн построят в Китае в соответствии с Полярным кодексом Международной морской организации (IMO). Кроме основного, оно будет оснащено двумя дополнительными двигателями, а также гибридными приводами, аккумуляторной установкой и системой Nacos Platinum Joystick.

Судно будет использоваться для доставки грузов на промысловые суда, добывающих криль в антарктических водах. Сдача в эксплуатацию планируется на 2021 год.