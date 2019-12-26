Судно FESCO отправилось в Антарктиду

Дизель-электроход «Василий Головнин», принадлежащий FESCO, 24 декабря покинул Кейптаун и отправился в Антарктиду с грузом для двух индийских и бельгийской научно-исследовательских станций. Рейс продлится до апреля 2020 года.

В Кейптауне на дизель-электроход было погружено 1,4 тыс. тонны различных грузов, в том числе техника, топливо и продовольствие. «Василий Головнин» также доставит на индийские станции «Бхарати» и «Майтри» 35 индийских полярников, которые сменят своих коллег, работающих в Антарктиде в настоящее время. Кроме того, судно выполнит доставку грузов и на бельгийскую станцию «Принцесса Елизавета», сообщили SeaNews в FESCO.

На борту «Василия Головнина» находятся два вертолета для проведения ледовой авиаразведки и самоходная баржа, с помощью которой будет осуществляться выгрузка на необорудованный берег. Кроме завоза необходимых грузов теплоход обеспечит вывоз бытового и технического мусора со станций.

Контракт между FESCO и Национальным центром исследований Антарктики и океана министерства землеведения Индии (NCPOR) на снабжение антарктических станций был подписан в октябре 2018 года. Для реализации проекта на судне были проведены все необходимые ремонтные работы и установлено дополнительное оборудование. Готовность «Василия Головнина» к предстоящему рейсу в полярных водах подтверждена свидетельством судна полярного плавания, выданным Российским морским регистром судоходства. Кроме того, FESCO получила специальное разрешение Министерства природных ресурсов и экологии РФ на осуществление деятельности в Антарктике.

FESCO имеет большой опыт работы в Антарктиде и неоднократно участвовала в государственных проектах по снабжению научно-исследовательских станций США, Австралии, Великобритании, Чили и Аргентины, отмечают в компании. На протяжении 60 лет работы на полярных станциях экипажи судов ДВМП обеспечивали погрузку и выгрузку на лед и необорудованный берег, зачастую это были сложнейшие уникальные грузовые операции.