С Кипра в российский офшор

На острове Русский зарегистрирован новый резидент специального административного района (САР). Им стала сменившая кипрское гражданство компания Donalink Limited, обладающая обширной сетью активов на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Это третий резидент САР помимо компании ООО «Финвижн Холдингс» (о. Русский, с 11 сентября 2018 года) и ООО «Аданимов Трейдинг Лимитед» (о. Октябрьский, с 4 февраля 2019 года).

Закон, устанавливающий правила для работы международных компаний в специальных административных районах в Российской Федерации, был принят в июле 2018 года. Он нацелен на создание комфортных условий для российского и иностранного бизнеса, желающего перевести управление своими активами в российскую юрисдикцию.

В настоящее время рассматривается ещё 9 заявок международных компаний на перерегистрацию в САР.

По информации СМИ, Donalink Limited владеет долей кипрской SUEK PLC, которую контролирует ОАО «Сибирская угольная электроэнергетическая компания».