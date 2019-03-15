Перевернутый бинокль

Владимир Коростелев, директор проекта Single Window Группы «Морской Экспресс», представитель Национальной ассоциации морских агентов, о таинственной таможенной модели совершения операций в морских портах

Помните, как 21 февраля 2019 года ФТС России представила в Санкт-Петербурге «модель современных операций в портах» на «основе лучших мировых практик», которую никому долго не показывали? Наконец удалось ее увидеть (см. файл в приложении).

На практике все оказалось гораздо хуже, чем можно было подумать. В таможенных головах полная каша, и, вероятно, в окружении руководителей ФТС и СЗТУ совсем нет людей даже с начальным опытом написания компьютерных программ.

Потому что представленной моделью можно любоваться, можно показать ее руководству или рассматривать в бинокль (лучше перевернутый), но вот реализовывать ЭТО невозможно категорически. Это не блок-схема, которая имеет начало и конец, и не диаграмма UML. Это что-то непонятное, рассказывающее невероятные вещи об оформлении судов, грузов и товарных партий в морских портах и пунктах пропуска.

Как вы думаете, с чего начинается оформление прибытия судна с грузом в порт РФ? Думаете, с подачи заявки в суточный график движения судов в администрацию морского порта? Или с заблаговременной подачи предварительной информации перевозчиком в таможенные органы? А вот и нет! Начинается оно с осуществления предварительного декларирования декларантом (см. зеленый кружок наверху)! И если декларант ничего не представит, то перевозчик ПИ не подаст и судно в порт не войдет. Вот оно как.

Другие невероятные вещи в модели ВВОЗА ТОВАРОВ по замыслу ФТС России:

1) обратите внимание на прямоугольник «ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ПИ» – морской агент ПОЛУЧАЕТ необязательные сведения от ДЕКЛАРАНТА – это в чистом виде Свободный порт Владивосток со всеми безобразиями с предварительным информированием о товарных партиях и административными делами, возбужденными в отношении капитанов иностранных судов.

2) А знаете, кому перевозчик отправляет предварительную информацию ПИ (EDI)? Думаете, таможенному органу в соответствии с ТК? Нет! Агент направляет ее СТИВИДОРУ???!

3) А знаете, в каком формате перевозчик отправляет предварительную информацию таможенному органу? Минэк вместе с Минфином и ЕЭКом думают, что в перспективном формате XML. А по модели ВВОЗА – в форматах ПИ (АФ) и ПИ (PDF).

4) А знаете, что перевозчик отправляет предварительную информацию ПИ не в ФТС России, а таможенному органу декларирования? А ведь по логике нужно направлять ее в информационную систему ФТС (!!), т.е., в центр.

5) Пунктирные линии в модели, например, «Разрешение на проведение грузовых операций» – почему пунктирные?

6) У любой блок-схемы должны быть начало (START) и конец (END) по направлению слева-направо и сверху-вниз. Если это зеленые кружки, то на схеме прибытие начинается с действий ДЕКЛАРАНТА (!!) – предварительное информирование (см. зеленый кружок вверху).

А заканчивается оно двумя событиями (!!) – «получение решения по товарам» и «принятие решения о выпуске товаров». А перевозчику куда плыть? Оставаться подвешенным в виртуальном пространстве? Там и стивидор тоже потерян – у него нет завершения операций.

По модели ВЫВОЗА ТОВАРОВ тоже есть вопросы:

Два документа «поручение на погрузку». Перевозчик не передает поручение на терминал. Это делает экспедитор.

1. СУР на убытие товаров работает сейчас после погрузки, а должен – на момент оформления поручения. Запрет вывоза после погрузки влечет дополнительные расходы.

2. По уму, конечно, нужно было разработать не 2, а 4 варианта. По прибытию судна (ВВОЗ ТОВАРОВ) и убытию из порта (ВЫВОЗ ТОВАРОВ) надо рассмотреть варианты «как есть» и «как будет». Тогда наглядно будет видно, где/что оптимизируется и какой выигрыш это дает. Сейчас представлено непонятно что, чем можно только любоваться.

Кстати, аналогичное НЕПОНЯТНО ЧТО было утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 ноября 2018 г. № 191 об утверждении структуры и формата предварительной информации о товарах, ввозимых водным транспортом. С момента принятия Решения Коллегии ЕЭК прошло три с половиной месяца, но до сих пор никто не видел самого ФОРМАТА предварительной информации в виде XML-схемы. Члены Коллегии Евразийской экономической комиссии – уважаемые люди, далекие от технических вопросов. Они утвердили то, что им представили (подсунули на подпись) чиновники. Любоваться утвержденными «структурой и форматами» можно – программировать формат электронного сообщения ПИ нельзя. Тот же самый эффект «перевернутого бинокля» – издалека все красиво. Поэтому хочется увидеть XML-схему вблизи или ссылку на ресурс, где она опубликована.

Что-то подсказывает, что и в ней будет обнаружено много чудес. Не меньше, чем в только что увиденной модели ФТС России «современных операций в портах на основе лучших мировых практик». Вот они, кстати. Полюбуйтесь.

Схема ввоз

Схема вывоз

Решение Коллегии N 191