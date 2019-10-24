Стратегию развития таможенной службы до 2030 года обсудят на МТФ-2019

Пленарное заседание «Таможня 2030: траектория будущего» станет ключевым событием деловой программы первого дня Международного таможенного форума. Форум пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли.

Участники заседания обсудят стратегические направления развития таможенной службы, формируемые с учетом тенденций глобализации и цифровизации в сфере международной торговли, необходимости координации действий в рамках ВТамО, интеграционных процессов в Европе и Азии, участия России в ЕАЭС.

Модератором дискуссии выступит шеф-редактор, ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев.

Федеральную таможенную службу на сессии представит руководитель ФТС России Владимир Булавин. В мероприятии примут участие заместитель Министра финансов России Илья Трунин, заместитель руководителя Главного таможенного управления КНР Ван Линцзюнь, директор по международным и общим вопросам Генерального директората Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу Сабина Хенцлер, член Коллегии (Министр) по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Нурлан Акматов, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь Юрий Сенько, председатель Консультативной группы частного сектора Всемирной таможенной организации Джон Мейн.

СПРАВКА:

В рамках МТФ-2019 запланировано свыше 50 различных мероприятий, сведенных в 15 тематических треков: сессий, круглых столов, презентаций и мастер-классов, посвященных вопросам развития сферы ВЭД и таможенного администрирования. С проектом деловой программы Форума можно ознакомиться на сайте таможенный-форум.рф.

Генеральный партнер МТФ-2019 – Газпромбанк.

Стратегический спонсор – Россельхозбанк.

Официальные информационные партнеры – ТАСС, Интерфакс, МИЦ «Известия», Business FM, Мир 24.