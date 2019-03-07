ОСК создает университет

«Объединенная судостроительная корпорация» приступает к формированию Корпоративного университета.

Как сообщает пресс-служба ОСК, Корпоративный университет создается для решения конкретных бизнес-задач и охватит все общества ОСК, профильные учебные заведения высшего и среднего профессионального образования, работающие с корпорацией.

В течение года будет вестись проработка модели Корпоративного университета ОСК и формирование обучающих программ, после чего планируется создание отдельной структуры. Уже в 2019 году будет реализованы три пилотные программы:

«Бизнес-диверсификация» – подготовка проектных команд для работы с новыми проектами в гражданском судостроении;

«Школа производственного менеджмента», для линейных руководителей предприятий (мастеров и начальников цехов);

Программа «Топ-резерв «Авангард», направленная на подготовку резерва высшего управленческого состава корпорации (топ-50).

Направления работы Корпоративного университета ОСК будут выстроены исходя из ключевых бизнес-задач корпорации, связанных с выходом на новые рынки, увеличением доли гражданского сегмента в производимой продукции, созданием и выводом на рынок новых продуктов с дальнейшим сервисным обслуживанием, построением современных производственных систем мирового класса – World Class Manufacturing.

Одной из основных задач КУ станет программа формирования кадрового резерва корпорации на ключевые управленческие позиции обществ ОСК. Она позволит обеспечить предприятия высокопрофессиональными и эффективными руководителями, удерживать и мотивировать талантливых лидеров.

Актуальными для университета также станут задачи по повышению эффективности деятельности и внедрению новых технологий в проектировании и строительстве для повышения конкурентоспособности в гражданском секторе судостроения.

«Мы живем во времена, когда знания и навыки, полученные, скажем, год назад, сегодня уже могли устареть, а завтра устареют почти наверняка, – отметил глава ОСК Алексей Рахманов. – Чтобы оставаться профессионалом в своей отрасли, теперь мало окончить университет или колледж, обучение должно идти непрерывно, иначе ты не уследишь за быстро меняющимся миром и окажешься на периферии. Это, безусловно, не наш путь. Именно поэтому Корпоративный университет ОСК призван стать той площадкой, которая позволит нашим сотрудникам «держать нос по ветру» и быть в курсе всех самых современных тенденций на рынке».