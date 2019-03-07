Цветы от таможни

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году в Россию было ввезено 41,9 тыс. тонн роз на сумму 192 млн долларов, 16,7 тыс. тонн хризантем на 64,6 млн долларов, 5,6 тыс. тонн гвоздик на 21,1 млн долларов и 1,7 тыс. тонн лилий на сумму …. На орхидеи и гладиолусы пришлось 0,4 тыс. тонн и 0,1 тыс. тонн соответственно. В денежном эквиваленте это 4,2 млн и 0,6 млн долларов соответственно.

Основной страной-импортером цветов стала Беларусь – 40,6 тыс. тонн. За ней идет Эквадор – 11.3 тыс. тонн. Из Италии было ввезено 9,5 тыс. тонн. Топ-5 стран-импортеров замыкают Кения и Испания – 5 тыс. тонн и 3,7 тыс. тонн соответственно.

Однако в денежном эквиваленте Беларусь уступила Эквадору. Из соседней республики в Россию было ввезено цветов на сумму 67,4 млн долларов, тогда как из Эквадора – на 94,2 млн долларов. На третьем месте Италия – 63,4 млн долларов, затем Кения – 42 млн долларов. Пятерку стран-импортеров завершает Испания – 23,8 млн долларов.

Топ-5 стран-импортеров роз выглядит следующим образом: Беларусь – 22,2 тыс. тонн на сумму 38,5 млн долларов, Эквадор – 9,9 тыс. тонн 85 млн долларов, Кения – 3,8 тыс. тонн на 34.1 млн долларов, Казахстан – 2,8 тыс. тонн на 8,8 млн долларов, Колумбия – 1,1 тыс. тонн на 9,5 млн долларов.

По объему ввезенных гвоздик на первое место вышла Беларусь – 3,2 тыс. тонн на сумму 4,8 млн долларов. За ней идет Колумбия с 1,1 тыс. тонн на сумму 7.6 млн долларов. Затем Эквадор – 0,6 тыс. тонн на 4.2 млн долларов, Турция и Италия – по 0,2 млн тонн на сумму 1,7 млн и 1.2 млн долларов соответственно.

По объему ввезенных хризантем лидирует снова Беларусь – 8,4 тыс. тонн. На втором месте Италия – 4.1 тыс. тонн, затем Испания – 1,6 тыс. тонн, Дания и Кения – 0,6 тыс. тонн и 0,5 тыс. тонн соответственно.

Однако в денежном выражении больше других стран ввезла Италия – на 26.6 млн долларов. За ней идут Беларусь – 13 млн долларов, Испания – 11,6 млн долларов и Дания – 3,6 млн долларов. Замыкает пятерку Кения – 2,8 млн долларов.

Но килограммами цветы дарить не принято. В штуках в 2018 году в Россию было ввезено порядка 799,9 млн роз, 252 млн хризантем, 182 млн гвоздик, 11 млн лилий, 4,2 млн орхидей и 0,97 млн гладиолусов. Таким образом, в прошлом году каждая представительница прекрасного пола могла бы получить букет из десяти роз, двух гвоздик и трех хризантем. А вот орхидей и гладиолусов на всех бы не хватило.

По информации Санкт-Петербургской таможни, в ее зоне ответственности за 2018 год было оформлено 7,6 тыс. тонн цветов, а с начала 2019 года – 1,5 тыс. тонн. Оформлением цветов в структуре Санкт-Петербургской таможни занимаются Южный и Котлинский таможенные посты.