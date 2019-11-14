Документооборот с ФТС через информационного оператора

Участники ВЭД при отсутствии возможности подключения собственной информационной системы к Автоматизированной системе внешнего доступа таможенных органов (АСВД ТО) смогут обмениваться электронными документами и сведениями с таможенными органами через информационного оператора, сообщает Федеральная таможенная служба. Соответствующий приказ ФТС России от 9 октября 2019 года № 1556 «Об утверждении Порядка обмена документами и (или) сведениями в электронной форме между таможенными органами Российской Федерации и декларантами, перевозчиками, лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченными экономическими операторами, правообладателями и иными заинтересованными лицами посредством информационного оператора» зарегистрирован Минюстом России 11 ноября 2019 года и вступает в силу через 90 дней после даты его официального опубликования.

Наладить обмен информацией между заинтересованными лицами и таможенными органами через информационные системы посредника – информационного оператора – можно будет в случае, если оператор соответствует установленным Минфином России требованиям, а подключение к АСВД ТО осуществляется по защищенным каналам связи. При этом участники ВЭД и информационные операторы самостоятельно договариваются об использовании посреднических услуг.

До начала обмена системы оператора будут протестированы на возможность передачи электронных документов. В системе должна быть реализована возможность подписания передаваемых сообщений усиленной квалифицированной электронной подписью, а также предусмотрена фиксация даты и времени получения и отправки документов заинтересованного лица – участника ВЭД, поясняют в ФТС.

После получения электронного документа от заинтересованного лица оператор будет оформлять электронное сообщение, подписывая его своей усиленной квалифицированной электронной подписью. Далее сообщение по защищенным каналам связи будет направляться в АСВД ТО. Вся информации об этапах – передаче, получении, обработке и отправке сообщений – будет фиксироваться по дате и времени. Обмен будет производиться в режиме, близком к реальному времени.