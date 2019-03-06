Авторынок переходит в область отрицательных значений

По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России сократились на 1,8% и составили 231,4 тыс. единиц. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в феврале продажи упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,6% до 128,4 тыс. автомобилей.

«Первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом. Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос – в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев: обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении. В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей. В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например, для молодых семей, слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения», – прокомментировал итоги яеваря-февраля председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

Среди марок, первенство на российском рынке в феврале продолжает удерживать Lada, сократившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1% до 27 тыс. автомобилей.

На второй строчке остается KIA, продажи которой остались практически на том же уровне, что ив феврале прошлого года, – 17,7 тыс. автомобилей.

Hyundai увеличил продажи на 6% до 14,3 тыс. единиц. У Renault, занимающего четвертую строчку рейтинге, продажи упали на четверть до 8,5 тыс. единиц.

Замыкает первую пятерку российского авторынка Volkswagen – автомобилей этой марки было продано почти 7,4 тыс., на 4% больше, чем годом ранее.

Наиболее значительный рост продаж в феврале относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Geely (в 4,7 раза), Genesis (в 3,7 раза), Haval (в 3,5 раза), коммерческих автомобилей Hyundai (в 2,9 раза) и Volvo (в 2,1 раза).

Наиболее чувствительно упали продажи Brilliance (-83%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-76%), Lifan (-59%) и smart (-53%).

Статистика AEB учитывает как автомобили, произведенные на территории РФ, так и импортные.