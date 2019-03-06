Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Авторынок переходит в область отрицательных значений

    06.03.2019
    • Авторынок переходит в область отрицательных значений

    По итогам первых двух месяцев 2018 года продажи легковых и коммерческих автомобилей в России сократились на 1,8% и составили 231,4 тыс. единиц. По данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в феврале продажи упали по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,6% до 128,4 тыс. автомобилей.

    «Первый раз почти за 2 года продажи в феврале показали хотя и маленькое, но снижение по сравнению с предыдущим годом. Потребительская уверенность снижается уже несколько месяцев, поэтому переход в область отрицательных значений не является полностью неожиданным. Ключевой вопрос – в каком направлении пойдет рынок в ближайшие несколько месяцев: обратно к стабильности и росту или в противоположном направлении. В настоящее время перспектива не выглядит слишком обнадеживающей. В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например, для молодых семей, слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения», – прокомментировал итоги яеваря-февраля председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер.

    Среди марок, первенство на российском рынке в феврале продолжает удерживать Lada, сократившая объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года на 1% до 27 тыс. автомобилей.

    На второй строчке остается KIA, продажи которой остались практически на том же уровне, что ив феврале прошлого года, – 17,7 тыс. автомобилей.  

    Hyundai увеличил продажи на 6% до 14,3 тыс. единиц. У Renault, занимающего четвертую строчку рейтинге, продажи упали на четверть до 8,5 тыс. единиц. 

    Замыкает первую пятерку российского авторынка Volkswagen – автомобилей этой марки было продано почти 7,4 тыс., на 4% больше, чем годом ранее.

    Наиболее значительный рост продаж в феврале относительно аналогичного месяца прошлого года произошел у Geely (в 4,7 раза), Genesis (в 3,7 раза), Haval (в 3,5 раза), коммерческих автомобилей Hyundai (в 2,9 раза) и Volvo (в 2,1 раза). 

    Наиболее чувствительно упали продажи Brilliance (-83%), коммерческих автомобилей Mercedes-Benz (-76%), Lifan (-59%) и smart (-53%).

    Статистика AEB учитывает как автомобили, произведенные на территории РФ, так и импортные.

    295

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 16.01.2019 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 2
    На 2 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились […]
    0 Только для подписчиков
    2019Азовское мореКаспийское мореФевральФрахтовые ставкиЮг 07.02.2019 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 6 2019
    Азовский рынок продолжает свободное падение. Сейчас фрахтовые ставки из Ростова на Мраморное море опустились до $18-19. По данным […]
    0 Только для подписчиков
    2018АвтомобилиАссоциации европейского бизнесаПродажи 14.01.2019 «Спрос будет достаточно устойчив»
    Перспективы российского автомобильного рынка в 2019 году
    0
    2019ГлобальноФрахтовые ставки 04.02.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 5, 2019
    На прошлой неделе имело место снижение спотовых ставок практически на всех исследуемых трейдах. Ставки на Средиземноморье и на […]
    0
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФрахтовые ставкиЯнварь 01.02.2019 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 4
    На 4 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize не изменились. […]
    0 Только для подписчиков
    2019РЖДЭкспорт 05.02.2019 Жд экспорт через порты
    Погрузка экспортных грузов через российские порты на сети РЖД за январь этого года возросла на 3,4% по сравнению […]
    0
    2019ГрузооборотПОРТСТАТСеверо-ЗападЯнварь 07.03.2019 Грузооборот портов Северо-Западного региона РФ
    Январь 2019
    0 Только для подписчиков
    2019Бункерное топливоБункеровкаГлобально 21.01.2019 Обзор мирового рынка бункеровки. 4 неделя 2019
    На 4 неделе года практически во всех исследуемых портах цены на мазут опустились. Только в Пирее топливо подорожало, […]
    0 Только для подписчиков
    2019TeekayТанкерФинансы 25.02.2019 Teekay сократил убыток за год
    Teekay опубликовал основные неаудированные финансовые показатели за последний квартал и весь 2018 год. Консолидированная выручка группы по итогам […]
    0
    2019Азовское мореКаспийское мореФрахтовые ставкиЮгЯнварь 17.01.2019 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 3 2019
    Рынки Азовского и Черного морей не так активны, как накануне праздников. Ставки на азовском рынке потеряли доллар по […]
    0 Только для подписчиков
    2019БалтикаСеверо-Запад ЕвропыФевральФрахтовые ставки 15.02.2019 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 6
    На 6 неделе фрахтовые ставки на Балтике и в североевропейском регионе на перевозку грузов балкерами Handysize остались на […]
    0 Только для подписчиков
    2019ГлобальноФрахтовые ставки 18.02.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 7, 2019
    На 7 неделе ставки на всех  исследуемых трейдах снизились. Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    01.02.2019 Чемодан без ручки
    25.01.2019 Совещание по Севморпути в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2019 Контейнерный поезд из Питера в Казахстан
    05.03.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    05.03.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    05.03.2019 Новые директора в Maersk
    04.03.2019 Финансы Containerships
    04.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД