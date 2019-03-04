Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Рекордная выручка CMA CGM

    04.03.2019
    • CMA CGM рассчитывает на улучшение показателей

    CMA CGM опубликовал финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

    Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, по итогам года выручка достигла рекордного показателя 23,48 млрд долларов, на 11,2% больше, чем годом ранее.

    Объем перевозок вырос на 9,3% до 20,71 млн TEU. Как отмечают в группе, особенно динамично росли объемы на транстихоокеанском трейде, а также на перевозках между Индией и Океанией и на африканском направлении.

    При этом чувствительно – на 33% – увеличились цены на бункер, что оказало существенное влияние на операционную прибыль – она сократилась в 2,6 раза до 610 млн долларов. Стоит, однако, отметить, что сравнении идет с показателем 2017 года, который был рекордным, – 1,58 млрд долларов.

    Чистая прибыль за 2018 год упала в 20,5 раза до 34 млн долларов.

    По итогам четвертого квартала объем перевозок увеличился в сравнении с последним кварталом 2017 года на 7,9% до 4,93 млн TEU.

    Выручка за четвертый квартал составила 6,3 млрд долларов, на 14,9% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Операционная прибыль сократилась на 30,9% до 195 млн долларов. Консолидированный чистый убыток составил 15 млн долларов против консолидированной чистой прибыли 92 млн долларов годом ранее.

    Containerships, вошедший в состав CMA CGM в конце прошлого года, опубликовал свои финансовые показатели отдельно.

     

    385

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018Черные металлыЭкспорт 23.01.2019 Экспорт черных металлов
    По итогам 11 месяцев 2018 года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года […]
    0
    2018ГрузооборотКиль 22.01.2019 Киль сократил грузооборот
    Пассажирооборот увеличился
    0
    2018КонтейнерооборотНоябрьПОРТСТАТСеверо-Запад 10.01.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    Ноябрь 2018 года
    0 Только для подписчиков
    2018АнтверпенГрузооборотКонтейнерооборот 30.01.2019 «Невиданный рост во всех сегментах»
    Грузооборот порта Антверпен составил по итогам 2018 года 235,2 млн тонн, на 5,2% больше, чем в 2017 году. […]
    0
    2018ИтогиКонтейнерооборотПорты 18.02.2019 Контейнерные итоги 2018 – инфографика
    Итоги 2018
    0
    2019TeekayТанкерФинансы 25.02.2019 Teekay сократил убыток за год
    Teekay опубликовал основные неаудированные финансовые показатели за последний квартал и весь 2018 год. Консолидированная выручка группы по итогам […]
    0
    2018БеларусьДанияИмпортИталияСтатистика таможниФТС 07.03.2019 Цветы от таможни
    Букет из 10 роз, 2 гвоздик и 3 хризантем могла бы получить каждая представительница прекрасного пола в России в 2018 году. А вот орхидей и гладиолусов на всех не хватило бы.
    0
    2018ГазНефтепродуктыНефтьЭкспорт 20.02.2019 Пока все стабильно
    На нефтяном рынке
    0
    2018ИмпортКофеПродукты питанияСтатистика таможниЭкспорт 31.01.2019 Какой кофе мы пьем
    По данным Федеральной таможенной службы, за третий квартал 2018 года в Россию было ввезено почти 50 тыс. тонн […]
    0
    2018УгольЭкспорт 16.01.2019 Экспорт угля и кокса
    Российский экспорт каменного угля за 11 месяцев 2018 года увеличился на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 […]
    0
    2018HutchisonФинансы 13.02.2019 Hutchison показал убыток
    Hutchison Ports, второй в мире терминальный оператор по объемам перевалки контейнеров, опубликовал финансовые показатели за 2018 года. Группа […]
    0
    2018ИспанияКонтейнерооборот 22.02.2019 Контейнероборот портов Испании
    Итоги 2018 года
    0 Только для подписчиков



    • Госрегулирование Показать всё
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    01.02.2019 Чемодан без ручки
    25.01.2019 Совещание по Севморпути в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2019 Контейнерный поезд из Питера в Казахстан
    05.03.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    05.03.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    05.03.2019 Новые директора в Maersk
    04.03.2019 Финансы Containerships
    04.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД