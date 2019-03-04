Рекордная выручка CMA CGM

CMA CGM опубликовал финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, по итогам года выручка достигла рекордного показателя 23,48 млрд долларов, на 11,2% больше, чем годом ранее.

Объем перевозок вырос на 9,3% до 20,71 млн TEU. Как отмечают в группе, особенно динамично росли объемы на транстихоокеанском трейде, а также на перевозках между Индией и Океанией и на африканском направлении.

При этом чувствительно – на 33% – увеличились цены на бункер, что оказало существенное влияние на операционную прибыль – она сократилась в 2,6 раза до 610 млн долларов. Стоит, однако, отметить, что сравнении идет с показателем 2017 года, который был рекордным, – 1,58 млрд долларов.

Чистая прибыль за 2018 год упала в 20,5 раза до 34 млн долларов.

По итогам четвертого квартала объем перевозок увеличился в сравнении с последним кварталом 2017 года на 7,9% до 4,93 млн TEU.

Выручка за четвертый квартал составила 6,3 млрд долларов, на 14,9% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Операционная прибыль сократилась на 30,9% до 195 млн долларов. Консолидированный чистый убыток составил 15 млн долларов против консолидированной чистой прибыли 92 млн долларов годом ранее.

Containerships, вошедший в состав CMA CGM в конце прошлого года, опубликовал свои финансовые показатели отдельно.