Финансы Containerships

Containerships опубликовал финансовые показатели за 2018 год. Консолидированная выручка от продаж выросла на 18,2% до 268 млн евро.

Показатель EBITDA сократился на 12,4% до 13,3 млн евро, скорректированная EBITDA незначительно выросла – на 0,8% до 15,3 млн евро.

Операционная прибыль упала на 47,2% до 4,1 млн евро, скорректированная операционная прибыль увеличилась на 8,2% до 8,4 млн евро.

Чистый убыток составил 1,7 млн евро против чистой прибыли 0,2 млн евро за 2017 год. Скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза до 2,6 млн евро.