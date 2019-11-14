Hapag-Lloyd увеличил прибыль в разы

Hapag-Lloyd опубликовал основные операционные и финансовые показатели за третий квартал и 9 месяцев 2019 года.

По итогам квартала объем перевозок сократился на 0,2% до 3,05 млн TEU при росте средней величины фрахтовой ставки на 2,8% до 1084 долларов за TEU.

Выручка выросла на 6,2% до 3,2 млрд евро, показатель EBITDA – на 43,9% до 554 млн евро, операционная прибыль – на 21,6% до 253 млн евро.

Чистая прибыль за квартал составила 150 млн евро, в 1,3 раза выше, чем за третий квартал 2018 года.

По итогам 9 месяцев объем перевозок увеличился на 1,3% до 9 млн TEU, средний размер фрахтовой ставки был 1075 долларов за TEU, на 4,2% выше, чем годом ранее.

Выручка выросла на 11,7% до 9,5 млрд евро, EBITDA – на 86,1% до 1,5 млрд евро, операционная прибыль – в 2,2 раза до 643 млн евро.

Чистая прибыль за 9 месяцев составила 297 млн евро, в 22,9 раза выше, чем за тот же период прошлого года.