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    • Крутое пике цены на нефть

    26.12.2018
    • Крутое пике цены на нефть

    Цена на нефть, пребывавшая в течение года в более-менее комфортной зоне, к концу совершила крутой спуск. В понедельник стоимость нефти обрушилась до $50,72 за баррель – впервые с 31 августа прошлого года.

    Существенное снижение нефтяных котировок произошло на фоне обвала американских индексов из-за бюджетного кризиса в США.

    Повода для пессимизма у российского правительства пока нет, и встреч с членами ОПЕК по поводу резкого обвала цен на нефть не планируется.

    Напомним, что 7 декабря этого года по итогам встречи в Вене страны-участницы ОПЕК+ пришли к решению сократить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в сутки. В том числе сам картель обязался снизить добычу на 800 тыс. баррелей в сутки, а страны, не входящие в ОПЕК, в том числе и Россия, — на 400 тыс. баррелей в сутки.


    Как заявил министр энергетики РФ Александр Новак, российские нефтяные компании пообещали в первой половине 2019 года сокращать добычу жидких углеводородов пропорционально своим долям в суммарном производстве. По мнению А.Новака, нефтяной рынок будет более стабильным в первом полугодии 2019 года благодаря соглашению о снижении добычи.

    Отметим, что Россия на встрече стран ОПЕК+ в Вене 7 декабря согласилась сократить среднесуточную добычу нефти в январе-июне 2019 года на 228 тыс. баррелей в сутки относительно уровня октября 2018 года. 

    Российский экспорт нефти за 10 месяцев 2018 года практически сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года (-0,1%), составив 213,5 млн тонн. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт нефти вырос на 38,6% – до 106,6 млрд долларов.

    Экспорт нефтепродуктов за январь-октябрь этого года снизился, на 0,5% до 126,5 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт продуктов нефтепереработки увеличился – на 33,6% (до 65,2 млрд долларов).

    Дизельного топлива было экспортировано около 46,4 млн тонн, что на 8,1% больше уровня января-октября прошлого года. В стоимостном выражении экспорт дизтоплива увеличился на 45,2%, до 27,8 млрд долларов.

    Снизился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 3,7% (до 3,6 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС, выросла – на 20,2% и составила порядка 2,1 млрд долларов.

    Экспорт природного газа за 10 месяцев 2018 года составил 183,6 млрд кубометров, что выше показателя прошлого года на 9,2%. В стоимостном выражении экспорт газа вырос на 34% – до 39,9 млрд долларов.

    Сжиженного природного газа по итогам января-октября 2018 года было экспортировано 33,3 млн тонн (+70,8%) на сумму 4,6 млрд долларов (+83,3%).

     

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